30 октября 2026, 13:43

Mash: Иноагент Звягинцев* разорил парижскую кинокомпанию фильмом «Минотавр»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Парижская продюсерская компания оказалась в затяжном финансовом кризисе после выпуска нового фильма Андрея Звягинцева*. Бюджет картины «Минотавр» составил $7,5 млн, однако в прокате она собрала лишь $7,48 млн — для кассового успеха сборы должны как минимум вдвое превышать затраты, пишет Mash.