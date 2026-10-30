Иноагент умудрился разорить парижскую кинокомпанию
Парижская продюсерская компания оказалась в затяжном финансовом кризисе после выпуска нового фильма Андрея Звягинцева*. Бюджет картины «Минотавр» составил $7,5 млн, однако в прокате она собрала лишь $7,48 млн — для кассового успеха сборы должны как минимум вдвое превышать затраты, пишет Mash.
В результате при уставном капитале в €57,3 тыс. общий долг компании вырос до €11,24 млн, а убыток составил €66 тыс. Из-за убыточности проектов правительство Франции прекратило государственное финансирование студии — выбираться из финансовой ямы ей придётся самостоятельно.
«Минотавр» завёл в лабиринт проблем и ещё одну киностудию — холдинг. Его долг достиг €55,92 млн, компании пришлось выйти на краудфандинг и взять кредит в государственном банке.
Из всех фильмов Звягинцева* вложения кинопроизводителей оправдало лишь «Возвращение» — триумфатор Венецианского кинофестиваля. При бюджете менее $500 тыс. картина собрала в прокате $4 млн. Остальные работы режиссёра — «Левиафан», «Нелюбовь» и «Елена» — не смогли заработать необходимый минимум, и издержки покрыл российский Минкульт.
Читайте также: *Признан иноагентом в РФ