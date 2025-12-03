Иноагента и террориста Акунина* могут заочно приговорить в России

03 декабря 2025, 13:35

Писателя Бориса Акунина* могут заочно приговорить к году лишения свободы

Борис Акунин* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили)* могут заочно приговорить к одному году лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.