Иноагента и террориста Акунина* могут заочно приговорить в России
Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили)* могут заочно приговорить к одному году лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Государственное обвинение запросило для фигуранта дополнительный срок к ранее вынесенному приговору — 15 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
Следствие утверждает, что Чхартишвили* с февраля по август 2025 года разместил в социальных сетях не менее 76 публикаций, не указав при этом свой статус иностранного агента.
В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Акунина* к 14 годам колонии строгого режима по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Кроме того, писателя лишили права администрировать сайты и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.
Уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в отношении Акунина* возбудили в декабре 2023 года. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Читайте также: