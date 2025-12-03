Достижения.рф

Иноагента и террориста Акунина* могут заочно приговорить в России

Писателя Бориса Акунина* могут заочно приговорить к году лишения свободы
Борис Акунин* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили)* могут заочно приговорить к одному году лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.



Государственное обвинение запросило для фигуранта дополнительный срок к ранее вынесенному приговору — 15 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Следствие утверждает, что Чхартишвили* с февраля по август 2025 года разместил в социальных сетях не менее 76 публикаций, не указав при этом свой статус иностранного агента.

В июле 2025 года Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Акунина* к 14 годам колонии строгого режима по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Кроме того, писателя лишили права администрировать сайты и назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в отношении Акунина* возбудили в декабре 2023 года. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

