В России появился бесплатный сервис «Мой экспорт» — «Экспортный ассистент»
Согласно реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, Группа ВЭБ) запускает новый бесплатный сервис на цифровой платформе «Мой экспорт» — «Экспортный ассистент».
Его создали в ответ на запрос бизнеса о необходимости упрощения навигации среди государственной и партнерской поддержки, подбор которой ранее требовал значительных временных затрат.
«Экспортный ассистент» выступает в роли интеллектуального помощника, автоматически подбирая оптимальный набор инструментов, от аналитики до финансирования, в зависимости от уровня экспортной зрелости компании и специфики её продукции.
Сервис предоставляет экспортерам индивидуальную дорожную карту услуг. Каждой компании также назначат персонального менеджера, который будет сопровождать её на всех этапах — от оформления заявок до контроля выполнения задач. Сервис доступен бесплатно всем российским предприятиям, развивающим экспорт.
