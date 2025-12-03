Достижения.рф

В России посчитали недопустимым намаз во время работы в общественном транспорте

Фадеев назвал провокацией намаз во время работы в общественном транспорте
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Совершение намаза в метро или во время работы водителями общественного транспорта является недопустимым, посколько он может восприниматься в качестве провокации.



Об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК. Собеседник отметил, что раскладывание молельных ковриков на грязном полу метро и демонстративная молитва противоречат истинным установкам ислама.

Он считает, что такое поведение может побудить «не очень грамотных людей» начать молиться в неподходящий момент и использовать это для достижения политических целей.

По мнению Фадеева, необходимо бороться с подобными инцидентами через просвещение, которое должны осуществлять исламские деятели.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0