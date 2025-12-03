Масштабный сбой произошел в популярном у школьников приложении
SHOT: Масштабный сбой произошел в популярном у школьников приложении Roblox
В популярном у школьников приложении Roblox произошел масштабный сбой, из-за которого игра не запускается с самого утра.
По информации SHOT, пользователи из Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов России сообщают о проблемах.
Большинство юзеров, в основном учащиеся школ, пытаются запустить игру каждые 30 секунд, но приложение выдает ошибку и вылетает.
