Иноагента Илью Яшина* перевели в ШИЗО на 15 суток

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun
Признанного иностранным агентом в РФ экс — депутата Илью Яшина* перевели в штрафной изолятор (ШИЗО) смоленской колонии (ИК-3), где он отбывает срок по обвинению в распространении фейков о российской армии. Там он проведет 15 суток, сообщает РБК.
По словам бывшего парламентария, поводом стало то, что он «покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем».
Яшин считает, что таким образом в администрации колонии решили сорвать его трехдневное свидание с родителями, запланированное 27 мая. С марта этого года Яшин состоит в колонии на особом учете. С его слов, теперь он считается склонным к «изучению и распространению экстремизма».
Срок в восемь с половиной лет Яшин получил в декабре 2022 года.
* Признан иноагентом в РФ
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Яшин считает, что таким образом в администрации колонии решили сорвать его трехдневное свидание с родителями, запланированное 27 мая. С марта этого года Яшин состоит в колонии на особом учете. С его слов, теперь он считается склонным к «изучению и распространению экстремизма».
Срок в восемь с половиной лет Яшин получил в декабре 2022 года.
* Признан иноагентом в РФ
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Никита Кротов