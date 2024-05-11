Стало известно об улучшении позиций российской армии у села в ДНР

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Военнослужащие группировки «Восток» отбили позиции у ВСУ в районе села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, в этом секторе российским войскам противостояла 123-я бригада территориальной обороны ВСУ. Потери противника, по информации Гордеева, составили 50 человек личного состава, БМП, самоходная артиллерийская установка Curb и буксируемая гаубица М777.
Ранее, в начале мая, Гордеев сообщал, что российские войска атаковали ВСУ в районе Старомайорского и Водяного. Украинские потери составили 100 человек.
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Александр Климов