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Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признал высокую эффективность российских войск, передает РИА Новости.
Он отметил, что российская армия продемонстрировала способность к исправлению ошибок и продолжению наступления, проявляя при этом стойкость. Генерал подчеркнул, что в некоторых ситуациях российские вооруженные силы успешно корректировали свои действия, а в других случаях достигали улучшений.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он утаивает от населения успехи российских вооруженных сил в районе проведения спецоперации.
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