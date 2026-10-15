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Иноагента Невзорова* признали террористом в России

Журналиста-иноагента Невзорова* признали террористом в России
Александр Невзоров* (Фото: Instagram**/nevzorovofficial)

Иноагента Александра Невзорова* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.



Невзоров* родился в 1958 году. Он — российский журналист, телеведущий, режиссёр, сценарист и писатель, четырежды избирался депутатом Государственной думы. Известность ему принесла телепрограмма «600 секунд», выходившая с 1987 года и отличавшаяся разоблачительными репортажами. Он также перевёл и прокомментировал классические труды по французской выездке и выпустил книги по нейрофизиологии.

В апреле 2022 года Минюст России признал Невзорова* иностранным агентом. В феврале 2023 года его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии. В сентябре 2026 года его дело и дело его супруги Лидии Невзоровой*** передали в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Их обвиняют в сборе средств через Telegram-канал для запрещённой экстремистской организации. Невзорову* вменяют два эпизода нарушения законодательства об иностранных агентах и один эпизод финансирования экстремистской деятельности, его супруге — только финансирование экстремистской деятельности.

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