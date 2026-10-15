15 октября 2026, 17:06

Журналиста-иноагента Невзорова* признали террористом в России

Александр Невзоров* (Фото: Instagram**/nevzorovofficial)

Иноагента Александра Невзорова* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.