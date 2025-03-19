Журналиста Невзорова** с женой внесли в список экстремистов и террористов в РФ

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*/nevzorovofficial)
Признанного иноагентом в России журналиста Александра Невзорова** с его женой Лидией*** внесли в список экстремистов и террористов, как объединение. Информация об этом размещена в соответствующей базе Росфинмониторинга.
«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович** (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*** , 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда», — сказано в сообщении.Деятельность супругов является в РФ запрещенной, а их имущество конфисковано в пользу государства. Лидию Невзорову*** также штрафовали за отсутствие маркировки иноагента при репосте. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, кто из иноагентов пытается обжаловать штраф через суд.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Александр Невзоров признан иноагентом в РФ и внесен в перечень экстремистов и террористов
***Лидия Невзорова внесена в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов