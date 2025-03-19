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Журналиста Невзорова** с женой внесли в список экстремистов и террористов в РФ

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*/nevzorovofficial)

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*/nevzorovofficial)

Признанного иноагентом в России журналиста Александра Невзорова** с его женой Лидией*** внесли в список экстремистов и террористов, как объединение. Информация об этом размещена в соответствующей базе Росфинмониторинга.
«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович** (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*** , 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда», — сказано в сообщении.
Деятельность супругов является в РФ запрещенной, а их имущество конфисковано в пользу государства. Лидию Невзорову*** также штрафовали за отсутствие маркировки иноагента при репосте. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, кто из иноагентов пытается обжаловать штраф через суд.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

**Александр Невзоров признан иноагентом в РФ и внесен в перечень экстремистов и террористов

***Лидия Невзорова внесена в перечень экстремистов и террористов
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#иноагенты
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#экстремизм
#минюст рф
#новости
Ведёт затворническую жизнь: как сложилась судьба математика Перельмана после отказа от миллиона долларов
19 марта 2025, 18:12

Григорий Перельман (Фото: наука.рф)

После публикации серии статьей 2002—2003 гг. российского математика Григория Перельмана, в которых он доказал гипотезу Пуанкаре, знаменитый учёный мог получить премию в размере 1 млн долларов за свои достижения, однако он отказался от неё.
Сейчас Перельман живёт очень скромно, ни с кем не общается. О том, почему он сделал такой выбор, который мог изменить его жизнь, а также о его научной карьере, читайте в материале «Радио 1».

Не получил золотую медаль из-за физкультуры

Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в еврейской семье в Ленинграде. Его отец был инженером-электриком, а мать работала учителем математики. Родители не только привили сыну любовь к математике, но мама научила его играть на скрипке, раскрыла ему мир классической музыки.

После 8 класса Перельман перевёлся в физико-математический лицей № 239. Золотую медаль по окончании школы он не получил только из-за того, что а аттестате у него была оценка «4» по физкультуре.

Также известно, что в школьные годы Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса во внеурочное время он занимался в математическом центре при Дворце пионеров. В 1982 году в составе команды советских школьников он был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное решение всех задач.
«Тогда в лицее учились только два последних года, 9 и 10 классы. И к тому моменту он уже был призёром Всесоюзной олимпиады по математике. Много лет занимался в математическом кружке, ничего уже понимать не надо было, всё уже было ясно», — рассказал изданию «78.ru» директор лицея Максим Пратусевич, чей брат учился с известным математиком в одном классе.
Оценки ниже «отлично» были для Григория Перельмана большой редкостью. Однажды он получил «хорошо» по геометрии, так как были неточности в оформлении письменной работы, отметил Пратусевич.

Отказался работать в США

В 1982 году Перельман был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета без экзаменов, так как выиграл олимпиаду в Венгрии. В университетские годы Григорий Яковлевич также учился на «отлично», побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах.
Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, он поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ РАН — до 1992 года, затем — Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН)). После защиты в 1990 году кандидатской диссертации остался работать в институте старшим научным сотрудником.

Фото: iStock/agsandrew

В начале 1990-х годов приехал в США, где работал в Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли. Однако, впоследствии российский учёный отказался от предложений работать в некоторых университетах США и в 1995 году вернулся в Петербург, продолжив сотрудничать в ПОМИ.

Признание мировым научным сообществом и отказ от 1 млн долларов


«Мне кажется, в мире десяток, ну, может, два десятка людей, которые до конца понимают, что написано в его работе. Я к этим людям точно не отношусь, хотя кандидат физико-математических наук, но я ничего не понимаю в этой работе. Это передний край науки <…>», — поделился с «78.ru» своим мнением Максим Пратусевич о работе Перельмана, содержащей доказательство гипотезы Пуанкаре.
В 2003 году Григорий Яковлевич принял приглашение посетить ряд американских университетов, где он сделал серию докладов о своей сенсационной работе.

В 2004—2006 годах три независимые группы математиков занимались проверкой результатов Перельмана, и все пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.

Однако, мировая слава математику была не нужна. В декабре 2005 года он ушёл из ПОМИ и практически полностью прервал контакты с коллегами. В 2006 году журналистам Сильвии Назар и Дэвиду Груберу Перельман рассказал, почему решил покинуть институт (статью, содержащую интервью, опубликовал журнал The New Yorker).
«Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке… Люди подобные мне — вот кто оказывается в изоляции… Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются… Пока я оставался незаметным, у меня был выбор… Либо крепко всем насолить (NY — поднять шум по поводу нечистоплотных методов в науке), либо промолчать и терпеть отношение к себе как к домашней собачке. Теперь, когда я превратился в очень заметную персону, я не смогу и дальше молчать. Вот почему я был вынужден уйти», — так объяснил своё решение Перельман.
В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию Яковлевичу премию в размере 1 млн долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из «задач тысячелетия» (семь математических проблем, которые были определены как важные задачи, решение которых до сих пор не было найдено; гипотеза Пуанкаре — единственная решённая задача на данный момент).

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В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение премии, а 1 июля того же года он публично отказался от неё.
«Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», — прокомментировал свой отказ учёный.
В сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили должность для молодых математиков, которая будет оплачиваться из денежной премии, не принятой Григорием Перельманом. Кроме того, в том же году Ричарду Гамильтону и Деметриосу Кристодулу присудили Премию Шао по математике в размере 1 млн долларов. Ричард Гамильтон был награждён за создание математической теории, которую затем развил Перельман в своих работах по доказательству гипотезы Пуанкаре. Известно, что Гамильтон данную награду принял.

Математик-отшельник


Григорий Перельман никогда не был женат, у него нет детей. В настоящее время он скромно живёт со своей матерью в квартире в Купчине.
«Обычно [берёт] вермишель «Красная цена», творог «Пискарёвский», яблочки, может быть. Такое всё дешёвенькое. Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки такие», — рассказала «78.ru» продавщица магазина, куда учёный ходит за продуктами.
Не общается математик и с соседями.
«Он человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, всё, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается», — сообщила соседка Перельмана.
У Григория Яковлевича есть младшая сестра Елена, тоже математик, выпускница Санкт-Петербургского университета. В 2003 году она защитила диссертацию в Институте Вейцмана в Реховоте (Израиль). С 2007 года работает программистом в Стокгольме.

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Работы по дому Басевича завершат в декабре 2026 года
19 марта 2025, 17:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Петербурге продолжается строительство апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей подрядчика.
По данным издания, апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана будут располагаться в историческом здании – доме Басевича на Большой Пушкарской улице.

На сегодняшний день идут работы по усилению основания здания. А на уровне 6-7-го этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе с дымоходами и системами вентиляции.

«Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его в данный момент обследуют и устанавливают леса. Затем начнется этап воссоздания лицевого облика фасада. Уже сейчас идет ремонт кирпичных стен», – рассказали в компании.

Полное завершение работ в доме Басевича планируют в декабре 2026 года.

Тем временем строится спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана, где будут располагаться залы для занятий хореографией. Там уже завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, а также почти готовы внутренние инженерные коммуникации и кровля. Ведутся отделочные работы. Закончить объект планируется в декабре текущего года.

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Синоптик рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время
Синоптик Тишковец: в столицу прорываются теплые фронтальные разделы
19 марта 2025, 15:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый весенний месяц медленно приближается к двадцатым числам, а значит, должно теплеть. Чего ждать от погоды москвичам в ближайшее время?
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичей и жителей области ждут добрые вести.

«В данный момент через столичный регион прорываются теплые фронтальные разделы, поэтому небо затянули облака после малооблачной ночи. Снежный покров продолжит таять на глазах», — сказал синоптик.

По его словам, после среды столбы термометров устремятся на штурм 10-градусной отметки.

«Инициативу перехватит северо-восточное крыло антициклона. В пятницу, субботу, воскресенье — околонулевые температуры. Вероятность слабых заморозков все равно есть, но автомобильная весна, когда менять резину, наступит с 25 марта, что на две недели раньше положенных по многолетним наблюдениям», — поделился Тишковец.

Он напомнил, что по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5 и выше, как правило, происходит 8 апреля.

«Вначале апреля может потеплеть до 12, 17. Начиная с завтрашнего дня, мы будем превышать климатическую норму, и в предстоящие выходные температурный режим больше будет напоминать апрельские показатели — солнечные и малооблачные», — завершил специалист.

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#фобос
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#режим
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Адвокат Останина заявил, что комику сломали рёбра при задержании
19 марта 2025, 15:01

Стендап-комик Артемий Останин (фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына)

Комик Артемий Останин, по словам его адвоката, получил переломы рёбер и позвоночника во время задержания белорусскими силовиками. В настоящее время в Мещанском суде Москвы ему избирают меру пресечения.
Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, защита Останина настаивает, что его нельзя помещать под арест из-за тяжелого состояния здоровья. У комика диагностированы правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника, который, как утверждает адвокат, был нанесен во время задержания в Белоруссии, откуда Останин собирался вылететь в Дубай.

Следствие требует ареста, однако прокуратура предлагает избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

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#арест
#прокуратура
#адвокат
#защита
#следствие
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Против Юрия Дудя* и Семена Слепакова** могут возбудить уголовное дело
19 марта 2025, 14:20

Семен Слепаков** и Юрий Дудь* (фото: Instagram*** / @yurydud и @slepakovsemyon)

На журналиста Юрия Дудя* и музыканта Семена Слепакова** составлены новые протоколы о нарушении закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, им может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ, которая предусматривает возбуждение дела после двух вступивших в силу штрафов за нарушения закона об иноагентах.

Оба проживают за пределами России с 2022 года. Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года, а Слепакова** — в апреле 2023-го.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**признан Минюстом РФ иноагентом
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