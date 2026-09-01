Иностранец пытался вывезти 40 кг нефрита из РФ и попался
Новосибирские таможенники задержали 23-летнего иностранца, который пытался вылететь в Дубай с почти 40 килограммами нефрита в багаже. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Пассажир проследовал на рейс через «зеленый» коридор аэропорта Толмачево. При досмотре с помощью рентген-техники инспекторы обнаружили в двух его чемоданах 29 минеральных камней разного цвета. Мужчина пояснил, что приобрел их для офисного аквариума и не знал о правилах провоза. Экспертиза подтвердила, что камни являются необработанным нефритом.
В отношении нарушителя возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов или ограничений). Теперь ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.
Нефрит включен в перечень товаров, на вывоз которых установлен разрешительный порядок. Физическим лицам запрещено вывозить этот минерал в качестве предмета для личного пользования.
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