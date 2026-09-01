Иностранец пытался вывезти 40 кг нефрита из РФ и попался

01 сентября 2026, 10:45

В Новосибирске таможенники задержали иностранца с 40 кг нефрита в чемоданах

Фото: iStock/fizkes

Новосибирские таможенники задержали 23-летнего иностранца, который пытался вылететь в Дубай с почти 40 килограммами нефрита в багаже. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.