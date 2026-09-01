Достижения.рф

Автомобиль превратился в груду металла после смертельной аварии под Калининградом

Водитель погиб после столкновения с деревом в Калининградской области
Фото: iStock/conejota

В Калининградской области произошла смертельная авария: автомобиль Audi врезался в дерево, водитель погиб. Об этом проинформировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



Трагедия случилась с 22-летним автомобилистом. Мужчина потерял контроль над машиной и врезался в дерево у обочины. Он получил тяжёлые травмы и умер ещё до того, как на место прибыла бригада скорой помощи.

Судя по опубликованным в Телеграм-канале ведомства кадрам, удар был очень сильным, так как передняя часть автомобиля практически полностью разрушена. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее похожая ситуация произошла в Дагестане. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

Александр Огарёв

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0