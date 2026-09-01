Автомобиль превратился в груду металла после смертельной аварии под Калининградом
В Калининградской области произошла смертельная авария: автомобиль Audi врезался в дерево, водитель погиб. Об этом проинформировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Трагедия случилась с 22-летним автомобилистом. Мужчина потерял контроль над машиной и врезался в дерево у обочины. Он получил тяжёлые травмы и умер ещё до того, как на место прибыла бригада скорой помощи.
Судя по опубликованным в Телеграм-канале ведомства кадрам, удар был очень сильным, так как передняя часть автомобиля практически полностью разрушена. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее похожая ситуация произошла в Дагестане. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.
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