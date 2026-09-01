Стало известно о жертвах нападения семиклассницы в школе Канска
Семь человек пострадали во время нападения семиклассницы в школе Канска. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей Минздрава Красноярского края.
По их информации, среди пострадавших — пятеро детей и двое взрослых. Их всех осмотрели врачи, оказали необходимую помощь и перевели на амбулаторное наблюдение.
Напомним, инцидент произошел прямо перед школьной линейкой. Девочка распылила в лицо учительницы физики перцовый баллончик, а затем достала нож. По данным некоторых СМИ, школьница также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью.
Трагедию предотвратила мать одного из учеников, которая вытолкала агрессивного подростка в коридор. Все праздничные мероприятия в учебном заведении отменили. На месте происшествия работают следователи.
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