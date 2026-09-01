Стало известно о жертвах нападения семиклассницы в школе Канска

01 сентября 2026, 08:51

Семь человек пострадали при нападении семиклассницы в школе Канска

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семь человек пострадали во время нападения семиклассницы в школе Канска. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей Минздрава Красноярского края.