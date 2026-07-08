Иностранку заподозрили в контрабанде золотых украшений, найденных в багаже
Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Россию ювелирных изделий общей стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Незадекларированные украшения обнаружили в багаже 60-летней иностранной гражданки, прилетевшей рейсом из Пекина.
Женщину остановили в «зелёном» коридоре во время выборочного таможенного контроля. При досмотре инспекторы нашли 18 ювелирных изделий — кольца, серьги, колье и браслеты. Все украшения были аккуратно завернуты в расписные шёлковые платки.
Пассажирка заявила, что драгоценности достались ей по наследству от бабушки и она постоянно возит их с собой как память о близком человеке. Однако проведённая экспертиза показала, что все изделия являются новыми и изготовлены из золота 999-й пробы. Их общая стоимость превысила 12 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей.
Читайте также: