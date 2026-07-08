Иностранку заподозрили в контрабанде золотых украшений, найденных в багаже

08 июля 2026, 11:37

В Шереметьево у пассажирки изъяли ювелирные изделия на 12 миллионов рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Россию ювелирных изделий общей стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.