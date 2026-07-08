Раскрыто, какие периоды стажа часто теряются при назначении пенсии
Россияне чаще всего сталкиваются с потерей пенсионного стажа за периоды работы в 1990-е годы и начале 2000-х. Об этом заявил «Газете.Ru» вице-президент НАПФ Алексей Денисов.
На практике сложности с учетом стажа чаще всего связаны с периодами работы в 1990-е и начале 2000-х годов. В то время некоторые работодатели могли неправильно вести кадровый учет, не передавать данные в пенсионную систему или вовсе не оформлять трудовые отношения официально. Кроме того, проблемы возникают при ликвидации организаций, потере архивных документов, смене фамилии или ошибках в персональных данных, подчеркнул Денисов.
Еще одна серьезная угроза связана с «серыми» зарплатами и неофициальной занятостью. Если работодатель не перечисляет страховые взносы или делает это только с части дохода, человек не получает пенсионные коэффициенты. В некоторых случаях это может привести к недостатку стажа или баллов для назначения страховой пенсии, пояснил финансист. Он также напомнил, что проверить сведения о своем стаже можно через выписку с индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России.
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