Раскрыто, какие периоды стажа часто теряются при назначении пенсии

08 июля 2026, 10:46

Финансист Денисов: у россиян часто теряется стаж для пенсии за работу в 1990-е

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне чаще всего сталкиваются с потерей пенсионного стажа за периоды работы в 1990-е годы и начале 2000-х. Об этом заявил «Газете.Ru» вице-президент НАПФ Алексей Денисов.