Россияне вдвое чаще стали выдёргивать себе волосы

08 июля 2026, 10:53

Число россиян с расстройством выдёргивания волос увеличилось в два раза

Фото: Istock/Atitaya Pimpa

Российские психиатры фиксируют двукратный рост числа пациентов с трихотилломанией. Как сообщает Telegram-канал Baza, за стремительным облысением часто стоит не дефицит витаминов, а психическое расстройство.