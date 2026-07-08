Россияне вдвое чаще стали выдёргивать себе волосы
Российские психиатры фиксируют двукратный рост числа пациентов с трихотилломанией. Как сообщает Telegram-канал Baza, за стремительным облысением часто стоит не дефицит витаминов, а психическое расстройство.
Мировая статистика оценивает долю страдающих трихотилломанией в 0,5–5% населения. Провоцирующими факторами выступают стресс, тревожность, травмы, генетика и нарушения мозговой активности. Медики связывают рост числа случаев с давлением соцсетей и стандартами внешности.
По оценкам специалистов, число обращений увеличилось в 1,5–2 раза. Заболевание чаще дебютирует в 11–15 лет и статистически преобладает у женщин. Человек неосознанно выдёргивает волосы для внутреннего облегчения.
При этом официальная статистика не отслеживает частоту и динамику трихотилломании. Само расстройство входит в рубрику МКБ-10 «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства», где фиксируются лишь незначительные колебания.
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