Депутат Журавлев: Нужны «патриотические смайлы» вместо эмодзи с усатой женщиной

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости заменить эмодзи с усатой женщиной «патриотическими смайлами» в смартфонах россиян.
«Бородатые женщины, невесты с усами – все эти отвратительные образы приучают наших детей к тому, что это нормально, ведь на картинки в сообщениях внимание обращаешь прежде всего. У нас под жёсткий контроль попала пресса и интернет, а вот до смайлов руки не доходили, хотя сфера чувствительная и важная. Я вовсе не предлагаю штрафовать кого-то за их использование, просто это следует удалить из пакетов, которые устанавливаются на электронные устройства», — отметил в беседе с Газета.ру Журавлев.
Ранее Алексей Журавлев заявлял о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.
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