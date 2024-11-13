Иностранные коллеги решили перенять опыт щёлковских пожарных

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Щёлковские пожарные поделились опытом с сотрудниками чрезвычайных ведомств Международной организации гражданской обороны. Они проходят обучение в Академии Государственной противопожарной службы МЧС, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В универсальном спорткомплексе «Подмосковье» прошли учения щёлковского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы отработали навыки тушения пожара и эвакуации людей на объектах с массовым пребыванием. Они также изучили методы спасения звена газодымозащитной службы в условиях повышенной опасности для личного состава.
Среди наблюдателей были спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Киргизии, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса. Все они отметили высокий уровень подготовки щёлковских пожарно-спасательных подразделений и слаженность их действий.
Международная организация гражданской обороны – межправительственная организация, которая помогает государствам создавать структуры для защиты населения и имущества от бедствий. В неё входят 57 стран, включая Россию.
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Среди наблюдателей были спасатели из Азербайджана, Камеруна, Ганы, Малайзии, Киргизии, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сербии и Туниса. Все они отметили высокий уровень подготовки щёлковских пожарно-спасательных подразделений и слаженность их действий.
«Суть метода спасения газодымозащитников, оказавшихся в опасности, заключается – в расстановке приоритетов. После разведки определяют самое перспективное направление поиска. В этой ситуации основное усилие будет направлено на спасение звена, подавшего сигнал бедствия, связь с которым отсутствует», – пояснил руководитель учений, замначальника 37 пожарно-спасательной части Константин Юрин.Показанный алгоритм произвёл впечатление на представителей иностранных государств.
Международная организация гражданской обороны – межправительственная организация, которая помогает государствам создавать структуры для защиты населения и имущества от бедствий. В неё входят 57 стран, включая Россию.
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Лора Луганская