Иностранного дипломата посольство заметили на российском Aurus

«На мероприятии жителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.