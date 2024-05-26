Иностранного дипломата посольство заметили на российском Aurus

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В Москве заметили отечественные автомобили Aurus Senat с дипломатическими номерами, передает издание Motor.ru.
Отмечается, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.
Ранее президент России Владимир Путин подарил свой автомобиль Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху была представлена удлиненная версия российского автомобиля. Также 2 мая Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
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«Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», – говорится в материале.
Ранее президент России Владимир Путин подарил свой автомобиль Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху была представлена удлиненная версия российского автомобиля. Также 2 мая Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
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Александр Климов