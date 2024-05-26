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Иностранного дипломата посольство заметили на российском Aurus

Motor.ru: автопарк посольства Ливии в Москве пополнился Aurus Senat
26 мая 2024, 02:23
Фото: iStock/Anton Vakhrushev

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

В Москве заметили отечественные автомобили Aurus Senat с дипломатическими номерами, передает издание Motor.ru.
Отмечается, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», – говорится в материале.



Ранее президент России Владимир Путин подарил свой автомобиль Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху была представлена удлиненная версия российского автомобиля. Также 2 мая Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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Московского предпринимателя арестовали после призывов к терроризму
Суд в Москве арестовал предпринимателя по делу о призыве к терроризму
26 мая 2024, 02:04

Фото: iStock/Zolnierek

Перовский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму, передает ТАСС.
«Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº – Новости дня“ разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы», – поведали в пресс-службе суда.

11 мая Балтрушевич был задержан, на него были составлены два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предприниматель был оштрафован на одну тысячу рублей, а по другому – арестован на 10 суток. Отбыв срок ареста, мужчина был немедленно снова взят под стражу. Против него было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.

В середине 5-го мая сообщалось, что МВД объявило в розыск внука легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову.

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#москва
#терроризм
#призыв
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В Турции обратили внимание на трансформацию во внешности Зеленского
26 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/naumoid

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть еще хуже, чем раньше. Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на изменение во внешности политиков.
«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», – говорится в статье.

Обозреватели предположили, что это может быть связано с возможностями медицинских работников в области восстановления после зависимости.

Ранее с принятием закона об усилении мобилизации Киев начал заявлять уклонистов.

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#владимир зеленский
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Спортсмены из Подмосковья присоединились к параду-шествию на ВДНХ
25 мая 2024, 19:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Спортсмены из Московской области и члены их семьи во главе с флагоносцем шестикратным чемпионом России по гандболу Кириллом Котовым приняли участие в масштабном параде-шествии на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Там рассказали, что шествие организовано движением «Здоровое Отечество». На площадке Международной выставки-форума «Россия» собрались более 2000 спортсменов. Впечатлениями от мероприятия поделился Кирилл Котов. Он рассказал, что в подобном параде прежде не участвовал. Спортсмен сообщил, что рад тому, что удалось представить на параде Московскую область.

Также сообщается, что в мероприятии приняли участие 30 спортивных федераций и обществ. Кроме того, на параде присутствовали и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и многие другие, в том числе представители парлимпийских видов спорта.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Кроме того, мероприятие посетили спортсмены из Белгорода. Для жителей региона на площадке «Россия» прошла акция. Собранные средства будут направлены на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области.

В пресс-службе министерства также напомнили, что идею возрождения спортивных парадов на Красной площади поддержал президент РФ Владимир Путин.

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#выставки
#рф
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Стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед налоговой
Baza: Ивлеева задолжала налоговой более 11 млн рублей
25 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/blinow61

Блогер Анастасия Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно данным ведомства, общая задолженность составляет 11 217 613 рублей. При этом не уточняется, за какой период был начислен долг.

При этом, при подсчёте налоговая не учитывала счета компании «Коленки Пчелы», соучредителем которой является Ивлеева.

В декабре прошлого года РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задолженность блогера может составить в 10 раз больше той, что озвучила Baza. По данным канала, Ивлеева может быть должна налоговой свыше 130 миллионов рублей.

По данным 2021 года состояние Ивлеевой оценивался в 2,7 миллиона долларов.

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#фнс
#анастасия ивлеева
#налоги
#долги
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Известный певец Паравис умер от рака
Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака в 56 лет
25 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. Об этом пишет издание Subrayado.
В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первая пластинка вышла в 1996 году. Незадолго до своей смерти певец принял участие в церемонии открытия 37-го фольклорного фестиваля Minas y Abril.

Он скончался в возрасте 56 лет от рака, как и его отец – тоже известный латиноамериканский музыкант Сантьяго Чалара.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался известный российский режиссёр, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры России Александр Михайлович Горленко.

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#смерть
#рак
#певец
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В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети
В Сургуте ФСБ и полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
25 мая 2024, 17:56

Фото: Фотобанк Московской области

Облаву на мигрантов в мечети устроили силовики в Сургуте, сообщает в Telegram УВД по региону. Так, в пятницу, 24 мая ФСБ совместно с полицейскими проверили прихожан мечети. В отдел отправились 140 человек. В ходе мероприятия обнаружено 17 нарушений миграционного законодательства и один иностранец-нелегал.
«В настоящее время решается вопрос о его выдворении за пределы России», – говорится в сообщении.
До этого сообщалось о профилактическом рейде полицейских в Екатеринбурге. Правоохранители выявили закрытую БДСМ-вечеринку. Один из задержанных участников указал на нарушение стражами порядка пятой статьи закона о полиции и не представились посетителям вечеринки.

«Рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло», – прокомментировал ситуацию порталу E1.RU аноним.

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#россия
#сургут
#фсб
#полиция
#мигрант
#мигранты
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В Дубне провели встречу с жителями в рамках выездной администрации
25 мая 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администраии городского округа Дубна

В Дубне прошла выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Встречу провели во дворе домов 3, 3А, 5 по ул. Энтузиастов в Дубне.

«На мероприятии жителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.

Кроме этого, жителям рассказали о предстоящих проектах в округе, а именно о создании велодорожки «Дубненская кругосветка», реконструкции очистных сооружений, благоустройства сквера им. А.П. Журавлева и строительстве детской поликлиники.

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#дубна
#выездная администрация
#максим тихомиров
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В Пушкинском округе проводится ремонт дорог
25 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском активная фаза ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день в работе 5 дорог из 6 запланированных.

«На улице Авиационная в Пушкино процент выполнения — 50%. Продолжается установка бортового камня и перенос столбов освещения. На улице Тургенева от ул. Вокзальная до ул. Некрасова в Пушкино работы полностью завершены. Работники проводят установку бортового камня и отсыпку основания тротуара щебнем. Готовность — 60%.На московском проспекте от ул. Вокзальная до ул. Чехова ведутся работы по обустройству кругового движения вблизи ж/д станции Пушкино, заездных карманов к автобусным остановкам и установка бордюрного камня. Переносятся линии уличного освещения», — подчеркнул Глава Пушкино Максим Красноцветов.

Также на 50 % готово обустройство парковочных карманов и площадок для общественного транспорт в Красноармейске.

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#ремонт дорог
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Легендарную подлодку США времён Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии
25 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/Michael Stifter

Одну из легендарных подлодок Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии. Об этом сообщает издание Business Insider.
Археологи обнаружили затопленную в 1944 году субмарину USS Harder ВС США, совершавшую атаки на японский флот в водах у острова Окинава.

Американская субмарина была найдена на глубине свыше 900 метров в Южно-Китайском море. Она практически не имеет повреждений, за исключением боевой рубки.

Отметим, что подлодку затопили 24 августа 1944 года после того, как её экипаж подбил большое количество кораблей стороны противника. Причиной затопления стали подводные бомбы. На борту находились 79 американских военных.

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#япония
#вторая мировая война
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