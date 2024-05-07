Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости».
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония инаугурации. Владимир Путин торжественно вступает в должность президента России. Этот пост президент будет занимать до 2030 года.
Напомним, что выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Действующий президент участвовал как самовыдвиженец. Путин набрал 87,28% голосов. Была зафиксирована рекордная явка.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы страны. Кремль намеревается в основном следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно тщательно прописанная процедура, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что будет ряд определенных нюансов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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