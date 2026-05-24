Иностранца поймали с люксовой парфюмерией на 31,7 кг на границе России
Суд в Дагестане конфисковал 273 флакона люксовых духов у водителя фуры, который пытался тайно ввезти их в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
По бумагам иностранный гражданин перевозил груз с хурмой. Однако при проверке с помощью сканера таможенники обнаружили в ящике под полуприцепом посторонний предмет. Там находилась парфюмерия известных брендов, таких как Lanvin, Chanel, Burberry, Gucci, Giorgio Armani и других.
Общий вес изъятой партии составил 31,72 килограмма, а ориентировочная стоимость товаров на момент задержания составила около 314 тысяч рублей. Всего инспекторы насчитали 273 флакона духов.
Водитель обвинили в нарушении требований Таможенного кодекса ЕАЭС за то, что не задекларировал товары. Он признал свою вину. Суд учел, что это его первое правонарушение, и решил конфисковать парфюмерию в доход государства без назначения дополнительного штрафа.
Читайте также: