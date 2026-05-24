В Петербурге неадекватная женщина разбила машину и повредила домофон
На Загребском бульваре девушка разбила молотком домофон и повредила автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 23 мая и попал на камеры видеонаблюдения.
Как рассказала местная жительница Любовь в беседе с 78.ru, нарушительница приехала к дому на самокате. Из-за ее действий домофон вышел из строя. По данным издания, стоимость ремонта поврежденного автомобиля оценивается примерно в 800 тыс. рублей.
Отмечается, что женщина не пыталась проникнуть в дом. После совершения противоправных действий она уехала в неизвестном направлении.
Из‑за поврежденного домофона жильцы временно не могли попасть в подъезд. Они уже обратились в жилищно‑коммунальную службу (ЖКС), однако заявление в полицию пока не подавали.
