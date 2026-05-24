Три человека погибли при столкновении внедорожника с жилым домом в Бурятии

24 мая 2026, 05:15

В Советском районе Улан‑Удэ произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает МВД по Республике Бурятия в социальных сетях.





Утром на улице Социальной 37‑летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением. Машина съехала с дороги, опрокинулась и врезалась в жилой дом.



«В результате ДТП водитель и два пассажира транспортного средства скончались на месте происшествия. Еще два пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в МВД.