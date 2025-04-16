Жители Московской области теперь могут заказать через интернет ещё две справки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье расширили перечень справок, доступных к скачиванию через интернет. Теперь жители могут заказать справку в бассейн и справку о вызове скорой помощи, рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Справка о вызове скорой формируется в зависимости от запроса пациента. Она может понадобиться, например, для подтверждения факта обращения за медицинской помощью, при оформлении страховки и других случаев. Такой формат удобен тем, что не требует очного посещения поликлиники», – пояснил Забелин.Как напомнили в пресс-службе Минздрава региона, до сих пор для заказа через интернет жителям Московской области было доступно 11 видов электронных документов. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.
Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Скачать их можно сразу после заказа. Для получения остальных электронных документов обязателен профилактический медосмотр, пройденный в течение календарного года.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская