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На Украине сайты оптом распродают российские сим-карты

Фото: iStock/Anton Gaev

Фото: iStock/Anton Gaev

На украинских сайтах стали оптом распродавать сим-карты российских операторов, предположительно их покупают для мошеннических целей. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — объяснил агентству источник в силовых структурах.

По оптовой цене стоимость одной карты начинается от 150 гривен, что в рублевом эквиваленте составляет приблизительно 300 рублей. Сами продавцы утверждают, что с помощью российских симок можно зарегистрировать QIWI-кошелек, через который мошенники способны выводить украденные средства. К тому же карты позволяют злоумышленникам создать аккаунты в WhatsApp и «Авито».

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На Крымскому мосту перекрыто движение транспорта
18 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/Sergey Denisenko

В ночь на 18 апреля на Крымском мосту было введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал об оперативной обстановке на дороге.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений не уточняются.

Ранее эксперт заявил о снижении стоимости китайских автомобилей в случае возвращения ушедших с РФ западных брендов. Эта тенденция может наблюдаться и на вторичном рынке. При этом продажи авто из Китая за последний месяц упали на 50%, а за квартал на 32%.

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#запрет
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Мошенники стали обманывать россиян через Telegram-боты в честь Пасхи
18 апреля 2025, 02:45

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, который заключается в создании фиктивных Telegram-ботов в честь празднования Пасхи. Об этом сообщает ИБ-компания F6.
В общем злоумышленники создали не менее 11 тысяч ботов в Telegram, которые якобы дают возможность получить подарок по случаю праздника. Как оказалось, ими воспользовались уже порядка 120 тысяч человек.

Как пишет ТАСС, данные боты созданы недавно и имеют русский интерфейс. В них мошенники предлагают пользователям получить подарок от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Для этого от россиян требуют подписаться на ряд каналов. В них пользователи рискуют потерять свой аккаунт. К тому же каналы могут рекламировать инвестиционное мошенничество.

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Гаврилов: с мая некоторые пенсионеры смогут получить дополнительную выплату
18 апреля 2025, 02:44

Фото: iStock/mars58

В мае этого года ряд пенсионеров могут рассчитывать на дополнительную выплату в в размере 80 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.
«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента №15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — поделился депутат с РИА Новости.

Доплаты к пенсии смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, чей стаж достигает 25 лет. Право на выплату остается не только за проживающими в РФ, но и за находящимися в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

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Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
18 апреля 2025, 01:23

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хайпом заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы потом не делать абортов. По словам парламентария, при этом в области анализа и подсчетов ученый прекрасно владеет ситуацией.
«Я думаю, что иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом «хайп». Но он не полезен иногда бывает», — поделился Милонов в беседе с RT.
При этом сам Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что его слова, которые вызвали такой резонанс, — «неоспоримый очевидный тезис». Он подчеркнул, что, сократив «ненужные» половые контакты, женщины смогут сократить и количество нежелательных беременностей, а следовательно, и абортов.
«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества. Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя. <…> Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», — посетовал демограф.
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Исследование: 63% специалистов не видят угрозы со стороны ИИ для их карьеры
18 апреля 2025, 01:14

Фото: istockphoto/Userba011d64_201

Две трети опрошенных специалистов (63%) не видят угрозы со стороны искусственного интеллекта для их карьеры, так как для этого нейросетям потребуется еще долгие годы. К соответствующим выводам пришло исследование консалтинговой компании get experts. Об угрозе для карьеры со стороны ИИ заявили лишь 2% респондентов.
«Об использовании искусственного интеллекта в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%)», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.
В свою очередь IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о мошенниках, которые выдают себя за компьютерных мастеров. В беседе c RT он отметил, что для борьбы с подобными аферистами нужно разрабатывать новые подходы на государственном уровне. По его словам, в России существует большое количество фирм, которые имитируют ремонтные услуги, но выставляют за них такие «ценники», которые превышают стоимость самой техники.
«Если это ремонт компьютера, то такие «мастера» зачастую приносят софт, который якобы имитирует борьбу с вирусами, находит ошибки и тому подобное. Некоторые умудряются запихнуть в чек сумму, за которую можно купить два новых компьютера. В таких случаях надо вызывать полицию», — поделился эксперт.
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