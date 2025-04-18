На Украине сайты оптом распродают российские сим-карты

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На украинских сайтах стали оптом распродавать сим-карты российских операторов, предположительно их покупают для мошеннических целей. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — объяснил агентству источник в силовых структурах.
По оптовой цене стоимость одной карты начинается от 150 гривен, что в рублевом эквиваленте составляет приблизительно 300 рублей. Сами продавцы утверждают, что с помощью российских симок можно зарегистрировать QIWI-кошелек, через который мошенники способны выводить украденные средства. К тому же карты позволяют злоумышленникам создать аккаунты в WhatsApp и «Авито».
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