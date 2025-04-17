В цифровых зонах МФЦ Подмосковья появился сервис «СИМ-карты»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Сервис, позволяющий проверить, сколько СИМ-карт зарегистрировано на человека, появился в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы», эта услуга помогает пресечь нелегальный оборот номеров, которые используются для оформления кредитов на третьих лиц, мошеннических звонков, СМС-рассылок и регистраций на запрещённых сайтах, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Посмотреть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на вас и у каких мобильных операторов, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». А специалисты цифровых зон МФЦ помогут воспользоваться услугами сервиса «СИМ-карты» быстро и безопасно», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.В России введён лимит СИМ-карт на одного пользователя — не более 20 для граждан РФ и не более десяти — для иностранцев. Если лимит превышен, лишние номера нужно заблокировать. Россияне должны это сделать до 1 ноября текущего года, а иностранцы 1 до 1 июля.
Читайте также:
В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей
Жители Московской области теперь могут заказать через интернет ещё две справки
В Подмосковье подали более 2,3 тыс. онлайн-заявок на перепланировку помещений
Лев Каштанов