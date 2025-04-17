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В цифровых зонах МФЦ Подмосковья появился сервис «СИМ-карты»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Сервис, позволяющий проверить, сколько СИМ-карт зарегистрировано на человека, появился в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы», эта услуга помогает пресечь нелегальный оборот номеров, которые используются для оформления кредитов на третьих лиц, мошеннических звонков, СМС-рассылок и регистраций на запрещённых сайтах, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Посмотреть, сколько абонентских номеров зарегистрировано на вас и у каких мобильных операторов, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». А специалисты цифровых зон МФЦ помогут воспользоваться услугами сервиса «СИМ-карты» быстро и безопасно», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
В России введён лимит СИМ-карт на одного пользователя — не более 20 для граждан РФ и не более десяти — для иностранцев. Если лимит превышен, лишние номера нужно заблокировать. Россияне должны это сделать до 1 ноября текущего года, а иностранцы 1 до 1 июля.

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В Подмосковье провели более 30 тыс. телемедицинских консультаций для детей
17 апреля 2025, 11:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций провели для маленьких пациентов в Московской области с начала текущего года, флагманов этого направления является красногорский Детский центр имени Рошаля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Формат телемедицинских консультаций для детей очень востребован среди родителей, так как это удобно и позволяет сэкономить время на поездке в больницу», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минздраве напомнили, что телемедицинская консультация как для детей, так и для взрослых может быть только повторной: первичный приём всегда осуществляется очно. В онлайн-формате пациент может получить консультацию по результатам исследований, направление на более углублённую диагностику, а также продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.

Записаться на телемедицинский приём можно у лечащего врача, по телефону 122, через инфомат в поликлинике или через подмосковный портал «Здоровье».

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В Королёве капитально отремонтируют школу №1
17 апреля 2025, 11:13

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

В здании школы №1 на Октябрьской улице в Королёве планируют провести капитальный ремонт, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать здание школы общей площадью более 5,7 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: Королёв, улица Октябрьская, дом №10, и поставить туда всё оборудование, необходимое для функционирование такого объекта. Все работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота для подрядчиков составляет 352 миллиона 581 тысячу 299 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 29 апреля.

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В Подмосковье за три месяца поставили на кадастр более 30 многоквартирных домов
17 апреля 2025, 10:50

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

За первый квартал 2025 года на кадастровый учёт в Московской области поставили 31 жилую новостройку на более чем 11,6 тыс. квартир, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«С января по март текущего года Управление Росреестра по Московской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 31 многоквартирном доме общей площадью более 880 тысяч квадратных метров с 11 тысячами 687 квартирами», — говорится в сообщении.
Жилые новостройки в Подмосковье ставят на кадастровый учёт в кратчайшие сроки. Собственники квартир в домах, получивших кадастровый номер, могут оформить свои права на недвижимость, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.

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Путепровод в Апрелевке откроют в третьем квартале 2025 года
17 апреля 2025, 10:30

Строительство путепровода над МЦД-4 ведётся в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, завершить работы и открыть движение планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объект начали поставлять несъёмную опалубку. Блоки несъёмной опалубки будут использоваться для устройства монолитной плиты проезжей части пролётного строения. Всего будет смонтировано около 2 тысяч квадратных метров опалубки. Продолжается также подготовка к монолитным работам по подпорным стенам со стороны улиц Самохина и Апрелевской», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Длина транспортной развязки составит более одного километра, в том числе на путепровод придётся около 272 метров.

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Весеннюю уборку дорог в Ступине завершат до 1 мая
17 апреля 2025, 10:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Весенняя уборка дорог проводится на территории городского округа Ступино, работы выполнены уже на 710 километрах, полностью дороги должны привести в порядок до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в округе составляет 1104 километра. Более 710 км дорог уже приведено в порядок. (…) Выполнение работ контролируется с помощью автоматизированных систем. До 1 мая работы должны быть завершены», — сказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

В рамках весенней уборки с дорог убирают смет, моют проезжую часть, тротуары, остановки общественного транспорта, очищают от грязи и пыли барьерные ограждения. Уборку проводят 60 человек из подрядных организаций подрядных организаций «Благодор» и «Ступинское ДРСУ», задействовано 30 единиц техники.

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