Иностранцам рассказали, как получить российскую сим-карту

17 ноября 2025, 16:07

Фото: istockphoto.com/Cunaplus_M.Faba

Для того, чтобы оформить сим-карту любого российского оператора связи, иностранному гражданину нужно получить СНИЛС и завести аккаунт на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.





Процесс оформления сим-карты займёт от пяти рабочих дней.





«Сначала иностранец должен подготовить нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность. С ним он может обратиться за оформлением СНИЛС в МФС, Соцфонд России или к своему работодателю. Затем нужно будет создать учётную запись на «Госуслугах». Без российского номера это можно сделать в МФЦ или в банке», — говорится в сообщении.