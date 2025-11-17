Иностранцам рассказали, как получить российскую сим-карту
Для того, чтобы оформить сим-карту любого российского оператора связи, иностранному гражданину нужно получить СНИЛС и завести аккаунт на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Процесс оформления сим-карты займёт от пяти рабочих дней.
«Сначала иностранец должен подготовить нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность. С ним он может обратиться за оформлением СНИЛС в МФС, Соцфонд России или к своему работодателю. Затем нужно будет создать учётную запись на «Госуслугах». Без российского номера это можно сделать в МФЦ или в банке», — говорится в сообщении.Следующим шагом является регистрация биометрии в банке. А после этого можно обращаться в салон связи за сим-картой.