Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым

17 ноября 2025, 15:55

Александр Стриженов с Екатериной Стриженовой (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования.