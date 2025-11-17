Достижения.рф

Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым

Александр Стриженов с Екатериной Стриженовой (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ Екатерине и Александру Стриженовым. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования.



Ведущая программ на «Первом канале» Екатерина Стриженова и известный режиссер, сценарист и телеведущий Александр Стриженов получили высокую награду за вклад в развитие отечественного телевидения.

Эти достижения подчеркивают значимость их работы и влияние на зрителей. Знаменитости продолжают радовать публику своими проектами и творческими находками.

Со своим будущим — и единственным на всю жизнь — супругом Екатерина познакомилась на съёмках. Ей тогда было 14 лет, а Александру — всего 13. Никакой любви с первого взгляда между ними не было: напротив, подростки сразу прониклись друг к другу антипатией. Однако уже вскоре оба поняли, что их тянет друг к другу. А к концу фильма уже твёрдо знали, что скоро поженятся.

Дарья Осипова

