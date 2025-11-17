ФНПР: С 1 января 2026 года зарплата вырастет у пяти миллионов россиян
В России 4,2 миллиона человек в 2025 году получили повышение заработной платы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев сообщил об этом в интервью ТАСС.
Рост зарплат стал возможен благодаря новому закону. Он устанавливает норму, по которой минимальный размер оплаты труда увеличивается быстрее, чем прожиточный минимум и индекс потребительских цен.
Черногаев также добавил, что с 1 января 2026 года еще почти пять миллионов работников получат повышение доходов. Это создаст дополнительные возможности для улучшения уровня жизни россиян.
