ФНПР: С 1 января 2026 года зарплата вырастет у пяти миллионов россиян

17 ноября 2025, 15:21

Фото: iStock/Natalia Rusanova

В России 4,2 миллиона человек в 2025 году получили повышение заработной платы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев сообщил об этом в интервью ТАСС.