Тысячи сим-карт для «легкого заработка»: Студентов из Иркутска задержали за подпольное хакерство

Видео: Telegram-канал Ирины Волк
В Иркутске задержали четырех студентов, которые нашли способ подзаработать незаконным способом. Их деятельность пресекли сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ. Молодые люди подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что в минувшем году 19-летний студент получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке. Она связала его с анонимным куратором, который общался через мессенджер», — пишет Волк.Через мессенджер он получил инструкции: вместе с другом снять квартиру, разместить в ней оборудование и выполнять указания.
В помещении были установлены три сим-бокса, способные одновременно работать с 40 каналами связи. Они загружали коды, меняли сим-карты и время от времени переезжали, чтобы не привлекать внимание.
Во время обысков у студентов нашли около 4 тысяч сим-карт разных операторов, сим-боксы и другое оборудование. В аэропорту Иркутска задержали 19-летнюю девушку, через которую передавались технические средства. Еще одним фигурантом дела стал 18-летний курьер, который доставлял сим-карты и занимался ремонтом оборудования.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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