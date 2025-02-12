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Тысячи сим-карт для «легкого заработка»: Студентов из Иркутска задержали за подпольное хакерство

В Иркутске за подпольную киберактивность задержали 4 студентов

Видео: Telegram-канал Ирины Волк

В Иркутске задержали четырех студентов, которые нашли способ подзаработать незаконным способом. Их деятельность пресекли сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ. Молодые люди подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации, пишет Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что в минувшем году 19-летний студент получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке. Она связала его с анонимным куратором, который общался через мессенджер», — пишет Волк.
Через мессенджер он получил инструкции: вместе с другом снять квартиру, разместить в ней оборудование и выполнять указания.



В помещении были установлены три сим-бокса, способные одновременно работать с 40 каналами связи. Они загружали коды, меняли сим-карты и время от времени переезжали, чтобы не привлекать внимание.

Во время обысков у студентов нашли около 4 тысяч сим-карт разных операторов, сим-боксы и другое оборудование. В аэропорту Иркутска задержали 19-летнюю девушку, через которую передавались технические средства. Еще одним фигурантом дела стал 18-летний курьер, который доставлял сим-карты и занимался ремонтом оборудования.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
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#сотрудники
#рф
На Сахалине спасают 300 рыбаков, унесённых дрейфовать на отколовшейся льдине
12 февраля 2025, 05:26

Фото: iStock/pum_eva

На юге Сахалина около 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. По данным МЧС, трещина шириной 10 метров образовалась между селом Мальки и устьем реки Долинка.
Часть рыбаков успела перебраться на берег, но многие остались дрейфовать на льдине вместе с машинами и снегоходами. К месту происшествия готовится к вылету вертолёт Ми-8 из Южно-Сахалинска.

Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд, так как припай ещё не сформировался.

Также в ночь с 11 на 12 февраля стало известно, что на Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад.

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На Сахалине поймали убийц, скинувших труп в реку четверть века назад
Следствие арестовало двух сахалинцев за убийство 25-летней давности
12 февраля 2025, 04:34

Фото: пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области

В Сахалинской области завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с убийством, совершенным 25 лет назад. ​Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по региону.
Следователи установили, что в июле 2000 года двое местных жителей жестоко расправились с потерпевшим, нанеся ему многочисленные удары ножом. Жертва скончалась на месте.

Причиной конфликта стало подозрение в том, что убитый сотрудничал с правоохранительными органами и передавал информацию о противоправных действиях обвиняемых.

Убийство произошло в лесу возле Сусуи в районе автодороги с. Троицкое – Новотроицкое Анивского района. Желая замести следы, виновники сбросили тело своей жертвы в реку.

От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
По данным СУ СК России по региону, в 2024 году в ходе оперативных мероприятий была доказана причастность подозреваемых, после чего вышло установить их местонахождение было. Следователи провели опрос свидетелей и очевидцев, собрав необходимые доказательства.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые предстанут перед законом по статье, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное группой лиц.

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От групповухи до ареста: 40-летняя религиозная учительница совратила двух учеников на секс, пыталась добиться отношений
В Канаде учительница призналась в совращении двух учеников на групповой секс
12 февраля 2025, 02:59

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

Учительница христианской школы в Оттаве (Канада) Шеннон Мари Куинн призналась в сексуальных отношениях с двумя 17-летними учениками. О том, как она совратила школьников и склонила их к групповому сексу, пишет издание Ottawa Citizen.
Расследование против женщины началось летом 2023 года, когда полиция получила информацию о её связи со старшеклассником. На момент преступления 40-летняя Куинн, проработавшая в школе 20 лет, пригласила подростков к себе домой, где произошел групповой секс.

Изначально Куинн сблизилась с одним из подростков, втеревшись к нему в доверие. «Дружеское общение» переросло во флирт со стороны женщины, после чего она убедила парня прийти к ней домой. Визит закончился сексом. Однако учительница на этом не остановилась — в одну из будущих встречь она сумела склонить школьника привести в ее дом приятеля, чтобы попробовать «групповуху».

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Также следствие сообщает, что первый ученик был склонен к интиму не только в доме женщины, пара как минимум один раз занялась сексом в автомобиле. Всего учительница обвинялась в пяти и более сексуальных домогательствах и извращенных актах с участием несовершеннолетних.

После интима в машине учительницы парень оборвал с ней контакт в соцсетях, еще через месяц полиция произвела арест. Юноше стало некомфортно от того, что старшая женщина «забрасывала» его сообщениями. Она спрашивала о его личных чувствах, перекладывала свои беспокойства, проявляла зависть, видя общение парня с его ровесницами, и всячески пыталась привязать его к себе.

Приговор для Куинн ожидается в марте, но возможное наказание не уточняется.

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Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане
Baza: Руководителя ГВСУ №4 Минобороны Абаева задержали из-за проектов в Дагестане
12 февраля 2025, 00:31

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Руководитель Главного военно-строительного управления №4 (ГВСУ) Минобороны РФ Астемир Абаев задержан по подозрению в нарушениях, связанных с деятельностью ведомства в Дагестане.
По информации из окружения Абаева, переданной Telegram-каналу Baza, 42-летний чиновник подозревается в злоупотреблениях при реализации проектов в республике, где ГВСУ №4 выступает генподрядчиком по строительству более 70 объектов образования.

Абаев, назначенный на должность несколько лет назад вместо переведённого в Москву Магомеда Чамаева, ранее заявлял о завершении 16 объектов и планах сдать ещё 13 до конца года. В своём выступлении он благодарил правительство Дагестана за поддержку, подчеркивая: «военные строители не подведут».

«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан. Мы вас не подведем!», — ранее сказал задержанный Абаев в своем заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Видео происшествия выложил Telegram-канал «МЧС России».

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#происшествия
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#дагестан
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Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
Daily Mirror: В США мужчине ампутировали руки и ноги после врачебной ошибки
11 февраля 2025, 23:52

Фото: iStock/ShutterOK

Американский мужчина Чад Герло потерял руки и ноги из-за врачебной ошибки после операции по удалению камней в почках. По данным британского издания Daily Mirror, 46-летний пациент заразился инфекцией, что привело к сепсису и отказу органов.
Несмотря на успешное проведение первоначальной операции, его состояние резко ухудшилось: из-за сильных антибиотиков кровь перестала поступать в конечности, что вызвало их почернение и последующую ампутацию.

Герло, уже передвигавшийся на инвалидной коляске после ДТП, котоое случилось до операции на почках, пострадал «от рук врачей» сильнее, чем в аварии. Мужчина подал в суд на больницу за ненадлежащее лечение.

Стороны договорились о компенсации до суда, но её размер не раскрывается.

По информации издания, установка протезов теперь маловероятна, что делает Чада полностью зависимым от помощи близких. Возможно, на всю жизнь.

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