Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если вещи упали в шахту лифта

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Согласно статистике, чаще всего в шахты лифтов падают малогабаритные вещи – деньги, телефоны или документы. При этом абсолютно все упавшие предметы несложно вернуть, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом случае нужно позвонить специалистам компании, которая обслуживает лифтовое оборудование в доме. Как правило, телефон указан на информационной табличке, установленной в самом лифте. Можно также дозвониться сотрудникам управляющей организации. Они примут заявку, а затем через ремонтно-спасательную службу отработают её», – рассказали в Минчистоты.В ведомстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя пытаться достать упавший предмет самостоятельно, так как это опасно для жизни.
Для предотвращения падения личных вещей в шахту лифта в министерстве рекомендовали держать ключи и мобильный телефон в кармане или в сумке.
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Лора Луганская