Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если вещи упали в шахту лифта

Согласно статистике, чаще всего в шахты лифтов падают малогабаритные вещи – деньги, телефоны или документы. При этом абсолютно все упавшие предметы несложно вернуть, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.