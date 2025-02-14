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Полиция и спецназ Росгвардии задержали похитителей гаджетов в столичном метро

Видео: пресс-служба Росгвардии

Полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за преступления, совершённые в столичной подземке. Все они подозреваются в многочисленных кражах телефонов и других гаджетов у пассажиров.
В ходе предварительной оперативно-розыскной работы было установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет специализировались на хищениях именно в метрополитене. Они незаметно изымали у граждан дорогостоящие смартфоны, ай-пады и другие устройства, которые потом можно быстро продать, пользуясь высоким спросом на такие гаджеты.

Схем была проста и эффективна. Преступники выбирали жертву, разговаривающую по телефону, затем две девушки, поднаторевшие в воровстве, незаметно извлекали устройства у потерпевших и быстро передавали сообщникам, чтобы не быть пойманными с поличным. После чего средства связи разблокировали умелые хакеры, а специально обученные люди мгновенно перепродавали. Полученный «навар» организатор преступной схемы распределял между её участниками.



Всего правоохранителями задержаны десять человек: непосредственные исполнители краж, координаторы, скупщики, а также предполагаемый организатор криминальной деятельности — 69-летняя жительница Москвы. Возбуждено десять уголовных дел, расследование продолжается.

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Иркутский школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца
В Иркутской области 12-летний школьник случайно убил друга из карабина отца
14 февраля 2025, 13:21

Фото: iStock/CatEyePerspective

Под Иркутском 12-летний школьник случайно застрелил друга, показывая ему карабин отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что трагедия произошла 12 февраля. Школьник пришёл в гости к своему другу, который решил похвастаться папиным ружьём. Ранее отец мальчика работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Чунскому району Иркутской области. Сын знал, где хранятся ключи от сейфа с оружием. Мальчики принялись рассматривать карабин Лось 7-1.

Однако в какой-то момент сын владельца оружия решил передёрнуть затвор, но не рассчитал сил и нажал на курок. В этот момент дуло было направлено на его друга. Пуля попала в шею, повредив сонную артерию.

Испугавшийся мальчик выбежал на улицу за помощью, однако прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

Также выяснилось, что в сейфе у отца мальчика также хранились ещё два карабина и ружьё.

В настоящее время следователи проводят проверку.

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#школьник
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В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит изнасиловал 12-летнюю дочь прихожан
В Екатеринбурге задержали патологоанатома за изнасилование 12-летней девочки
14 февраля 2025, 12:48

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге задержали 33-летнего заведующего патологоанатомическим отделением детской больницы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом сообщает портал Е1.
Отмечается, что несколько лет назад мужчина увлёкся кришнаизмом. Он стал духовным наставником в одном из местных сообществ. Там он познакомился с 12-летней девочкой – дочерью прихожан. Сначала мужчина переписывался с девочкой в мессенджер, а затем, втайне от родителей, вывез за город, где устроил ритуальное бракосочетание и изнасиловал.

В скором времени родители пострадавшей узнали о произошедшем и обратились в полицию. В ходе допроса девочка заявила, что занялась сексом с кришнаитом добровольно.

По данным портала, мужчина на хорошем счету в больнице. Ранее занимался научной и преподавательской деятельностью. Также у него есть официальная жена.

33-летнего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Маленькая девочка замерзает в заглушённом авто в Москве, очевидцы пытаются спасти ребёнка
Очевидцы сообщили о маленькой девочке, замерзающей в заглушённом авто в Москве
14 февраля 2025, 12:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

Маленькую девочку бросили внутри холодного заглушённого автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что прохожие обратили внимание на ребёнка, запертого в салоне незаведённого Mercedes-Benz в районе Бескудниково. Девочка сначала куталась в куртку, пытаясь согреться, но уже более получаса как перестала шевелиться и не реагирует на стуки по стеклу.

В настоящее время у машины собрались очевидцы, которые пытаются спасти девочку, им уже удалось выйти на отца. Он заявил, что 8-летняя дочь просто спала, поэтому он решил не будить её, пока ходил по делам.

По его словам, он отошёл в соседнее здание и следил из окна за машиной с ребёнком. Он очень удивился, когда заметил скопление людей у его автомобиля и прибывшую скорую помощь.

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#москва
#автомобиль
#родители
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На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден» — видео
На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден»
14 февраля 2025, 10:13

Фото: istockphoto/abadonian

В Тушино на северо-западе столицы возник сильный пожар. Горит строящийся жилой комплекс «Скай Гарден» (Sky Garden).
Пожар возник в Строительном проезде, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком». На видеокадрах, которыми администраторы канала снабдили пост, видны поднимающиеся клубы густого чёрного дыма. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Очевидцы сообщали о хлопках, напоминающих взрывы газовых баллонов. О пострадавших информации пока не поступало.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной службы сообщили, что горит 37-этажное здание, которое ещё не достроено. Предварительно, источник возгорания находится на третьем этаже дома, где виден открытый огонь. Это несколько облегчает задачу огнеборцев — не придётся карабкаться на верхние этажи. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания и проверяют, есть ли в здании люди. Подробная информация о причинах возникновения пожара будет уточняться по мере её поступления.




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В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому
14 февраля 2025, 08:38

Фото: iStock/blinow61

Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке отравления своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности. Согласно информации следствия, подозреваемый добавил ртуть в пищу своего знакомого во время совместного употребления еды.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам.

До этого неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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