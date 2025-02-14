Полиция и спецназ Росгвардии задержали похитителей гаджетов в столичном метро

Видео: пресс-служба Росгвардии
Полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за преступления, совершённые в столичной подземке. Все они подозреваются в многочисленных кражах телефонов и других гаджетов у пассажиров.
В ходе предварительной оперативно-розыскной работы было установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет специализировались на хищениях именно в метрополитене. Они незаметно изымали у граждан дорогостоящие смартфоны, ай-пады и другие устройства, которые потом можно быстро продать, пользуясь высоким спросом на такие гаджеты.
Схем была проста и эффективна. Преступники выбирали жертву, разговаривающую по телефону, затем две девушки, поднаторевшие в воровстве, незаметно извлекали устройства у потерпевших и быстро передавали сообщникам, чтобы не быть пойманными с поличным. После чего средства связи разблокировали умелые хакеры, а специально обученные люди мгновенно перепродавали. Полученный «навар» организатор преступной схемы распределял между её участниками.
Всего правоохранителями задержаны десять человек: непосредственные исполнители краж, координаторы, скупщики, а также предполагаемый организатор криминальной деятельности — 69-летняя жительница Москвы. Возбуждено десять уголовных дел, расследование продолжается.
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Схем была проста и эффективна. Преступники выбирали жертву, разговаривающую по телефону, затем две девушки, поднаторевшие в воровстве, незаметно извлекали устройства у потерпевших и быстро передавали сообщникам, чтобы не быть пойманными с поличным. После чего средства связи разблокировали умелые хакеры, а специально обученные люди мгновенно перепродавали. Полученный «навар» организатор преступной схемы распределял между её участниками.
Всего правоохранителями задержаны десять человек: непосредственные исполнители краж, координаторы, скупщики, а также предполагаемый организатор криминальной деятельности — 69-летняя жительница Москвы. Возбуждено десять уголовных дел, расследование продолжается.
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Александр Бойцов