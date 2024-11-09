Иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства

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С 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство РФ, могут его лишиться, если не пройдут процедуру принесения присяги гражданина, информирует «МВД Медиа».
«С 23 ноября 2024 г. такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — указали в МВД.
Данное требование не относится к тем, кто успел получить паспорт Российской Федерации до введения обязанности по принесению присяги гражданина, а это произошло 1 сентября 2017 года. Также не лишатся документа РФ те, кого освободили от принесения присяги на дату приема в российское гражданство.
Ранее в Кузбассе сотрудники полиции аннулировали гражданство РФ двум мигрантам из Средней Азии — они отказались встать на воинский учёт. МВД наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные им документы признаны недействительными и изъяты.
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Ольга Енгалычева