Почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, попали в военкомат в Перми

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В Перми почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, свезли в военкомат. Об этом пишет ИА «Текст».
Отмечается, что в городе правоохранители провели рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт. Проверки проводились на стройках, в торговых центрах. Также проверяли водителей транспорта.
По итогу в военкомат были доставлены 47 мигрантов, пятеро из которых сразу заключили контракт с Минобороны на отправку в зону СВО. Все они недавно оформили российское гражданство.
По данным издания, рейд проводили специалисты военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону, а также работники военкомата.
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По итогу в военкомат были доставлены 47 мигрантов, пятеро из которых сразу заключили контракт с Минобороны на отправку в зону СВО. Все они недавно оформили российское гражданство.
По данным издания, рейд проводили специалисты военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону, а также работники военкомата.
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Анастасия Чинкова