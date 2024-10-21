Почти 50 мигрантов, получивших российские паспорта, попали в военкомат в Перми

В сфере карьеры благоприятно обзаводиться новыми знакомствами и устанавливать новые деловые связи. В любви надо стремиться к самосовершенствованию, быть приветливыми, общительными. Хорошо проявить любопытство и интерес к новому. Нежелательно допускать охлаждения чувств и размолвок. В вопросах здоровья желательно уменьшить размер порций и количество сладких блюд.