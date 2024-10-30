В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета

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В Кузбассе полицейские аннулировали российское гражданство двум мигрантам из Средней Азии из-за их отказа встать на воинский учет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Нарушение требований выявили сотрудники управления по вопросам миграции.
Как уточняется, 35-летний и 31-летний мужчины, получившие гражданство России в августе и сентябре текущего года, не выполнили обязанность постановки на воинский учет в течение двух недель, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». По пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» МВД аннулировало их гражданство, а также наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные паспорта признаны недействительными и изъяты.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время иностранцы обязаны покинуть Россию, так как больше не имеют законных оснований для пребывания на ее территории.
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Как уточняется, 35-летний и 31-летний мужчины, получившие гражданство России в августе и сентябре текущего года, не выполнили обязанность постановки на воинский учет в течение двух недель, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». По пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» МВД аннулировало их гражданство, а также наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные паспорта признаны недействительными и изъяты.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время иностранцы обязаны покинуть Россию, так как больше не имеют законных оснований для пребывания на ее территории.
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Елена Перлова