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В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета

30 октября 2024, 06:33
(обновлено   )
Фото: istock/Semen Salivanchuk

Фото: istock/Semen Salivanchuk

В Кузбассе полицейские аннулировали российское гражданство двум мигрантам из Средней Азии из-за их отказа встать на воинский учет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Нарушение требований выявили сотрудники управления по вопросам миграции.

Как уточняется, 35-летний и 31-летний мужчины, получившие гражданство России в августе и сентябре текущего года, не выполнили обязанность постановки на воинский учет в течение двух недель, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». По пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» МВД аннулировало их гражданство, а также наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные паспорта признаны недействительными и изъяты.



В ведомстве добавили, что в ближайшее время иностранцы обязаны покинуть Россию, так как больше не имеют законных оснований для пребывания на ее территории.

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День пророка Осии 30 октября: как защитить себя от недугов и чего делать в этот день категорически нельзя
30 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Igor Zubkov

30 октября в народном календаре празднуется день памяти пророка Осии, который прославился своими проповедями о важности истинной веры. Этот же день известен под названием Осия Колесник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 30 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День пророка Осии — история

Осия был пророком в Израильском царстве незадолго до его падения. Он активно выступал против идолопоклонства и стремился вернуть еврейский народ к вере в единого Бога.

По преданиям, его жена вела распутный образ жизни и неоднократно изменяла, пока наконец не ушла к другому мужчине.

Потерпев это горе, Осия полностью посвятил себя проповеди покаяния среди израильтян.

Традиции

Традиции, связанные с этим днем, отражают важность сельского труда и связь людей с природой.

Вот некоторые из них:

Починка колес и телег

В этот день крестьяне занимались осмотром и ремонтом своих телег. Это было важное мероприятие, так как исправные транспортные средства были необходимы для успешной работы в полях весной.

Смена сезона

Осия знаменовал переход от осенне-зимнего периода к весеннему. Крестьяне убирали телеги в сараи и доставали сани, что символизировало подготовку к новому сельскохозяйственному сезону.

Фото: iStock/by-studio

Гадания по звуку колес

Существовала традиция гадать о будущем урожае по звуку скрипа колес. Если колеса двигались тихо, это предвещало хороший урожай.

Загадки и игры для детей

Для развлечения детей на Осию загадывали загадки о колесах и телегах. Это помогало развивать у детей мышление и прививало интерес к народным традициям.

Семейные сборища

В некоторых регионах на Осию собирались семьи, чтобы вместе заниматься починкой и обсуждать планы на весенние работы. Это укрепляло семейные узы и общинные связи.

Праздничные угощения

Иногда в этот день готовили особые блюда, чтобы отметить окончание зимы и подготовку к новому сезону. Это могло быть простое угощение, которое делилось между соседями.

Обсуждение планов на будущее

В этот день крестьяне могли собираться для обсуждения предстоящих работ в полях, делились опытом и советами по улучшению урожая.

Что можно делать 30 октября 2024

Завершение сельскохозяйственных работ. К празднику Осия стремились закончить все полевые работы, включая уборку остатков урожая, так как этот день символизировал окончание сезонных трудовых дел перед наступлением зимних холодов.

Заготовка и консервация продуктов. Было важно подготовиться к зимнему периоду, запасая овощи, фрукты и прочие продукты. Существовало поверье, что убывающая луна в этот день благоприятствовала лучшему хранению домашних заготовок.

Фото: iStock/Olga Peshkova

Что нельзя делать 30 октября 2024

  • В старину 30 октября считалось днем, когда нельзя было мыться, потому что вода могла смыть защиту от недугов.
  • Не следовало начинать новые дела или проекты, ведь всё, что начиналось в этот день, было обречено на неудачу. Однако завершать старые дела рекомендовалось, иначе они могли остаться незаконченными надолго.
  • Оставлять ключи от дома или ворот на виду также не стоило — кто-то мог дотронуться до них и передать хозяину свои беды.
  • Делиться радостью с посторонними тоже было нежелательно, так как это могло привести к будущим неприятностям.
  • Мыть животных в этот день тоже не разрешалось, потому что они могли сильно заболеть.
  • Кроме того, нельзя было носить одну и ту же одежду весь день — злые духи могли пристать и начать причинять вред.

Приметы на погоду

Снег, выпавший в этот день, воспринимался как знак ранней и снежной зимы. Убывающая луна служила предзнаменованием успешных заготовок и консервации, что придавало людям уверенности в том, что их труды не пропадут даром.

Также в этот день обращали внимание на поведение животных. Если мыши активно запасались едой, это предвещало суровую и длинную зиму.

Люди верили, что гром, раздавшийся 30 октября, указывает на холодную зиму, но без сильных морозов. Такие наблюдения помогали им подготовиться к зимним испытаниям и планировать свои дела на ближайшие месяцы.

Именины 30 октября 2024

Именины 30 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

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#россия
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В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов
29 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новые автоматизированные моечные комплексы уже работают в 14 подразделениях Мострансавто. А до конца года компания получит ещё 26 автоматизированных моек, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас струйно-щёточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Автомойки оборудованы в специальных боксах. Пять установок представляют собой проездные мойки, ещё девять – портальные», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что у проездных моек моечное оборудование закреплено неподвижно, и они работают при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность – до одного автобуса малого класса в минуту. На автобус большого класса потребуется около пяти минут.

Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт путём его перемещения вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа – от трёх до восьми автобусов в час.
В министерстве добавили, что конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируют в 26 подразделений Мострансавто.

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#подмосковье
#московская область
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Атлантическая треска напала на 23 млн мойвы у побережья Норвегии
29 октября 2024, 22:04

Фото: iStock/ naturepics_li

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай хищничества трески в Атлантическом океане.
Во время нерестового сезона мойвы у берегов Норвегии треска начала нападать. Косяк мойвы численностью 23 миллиона рыб простирался на десять километров.

Треска уничтожила 0,1 процент от всей популяции мойвы, но учёные переживают, что из-за произошедшего грядут климатические изменения — из-за этого миграция мойвы может стать более уязвимой. Происшествие стало первым подтверждённым случаем нападения такого масштаба.

Подобного рода массовые примеры хищничества могут сильно влиять на баланс экосистем океанов — это подтверждает степень важности регулярного мониторинга «горячих точек» в море.

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#рыба
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Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
29 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба ФССП МО

Подмосковные судебные приставы взыскали 1 млн 144 тыс. рублей у должника по алиментам. Для этого был наложен запрет на регистрационные действия в отношении половины его доли в квартире, выставленной на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Шатурское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании алиментов для содержания несовершеннолетнего ребёнка. Судебный пристав вызвал должника для разъяснения ситуации и ознакомил с размером задолженности. Мужчину также предупредили о возможной административной ответственности, но тот не стал гасить задолженность», – отметили в пресс-службе.
В результате приставы применили к должнику исполнительский сбор в размере 87 тысяч рублей и ограничили ему выезда за пределы России. Кроме того, они запретили любые регистрационные действия в отношении его доли в квартире, которую он собирался продать.

После получения этой информации и угрозы сорвать сделку должник оперативно оплатил задолженность уже на следующий день. После перечисления всей суммы исполнительное производство было завершено.

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#подмосковье
#московская область
#гурб
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Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание
29 октября 2024, 21:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Старший воспитатель из Котельников Наталья Гусева удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наталья Владимировна работает в муниципальном детском саду «Маргаритка» 38 лет, 28 лет из них – в должности старшего воспитателя. Мы гордимся, что в нашем округе работают такие талантливые и преданные своему делу педагоги, как она. Желаем дальнейших успехов и новых достижений», – сказали в администрации.
Награду Наталье Гусевой вручила замглавы муниципалитета Елена Дорошенко. Она подчеркнула, насколько важен вклад воспитателя в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.

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#котельники
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#образование
#награда
#подмосковье
#московская область
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Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти
29 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/ Tatiana rico

Стали известны обстоятельства и причина смерти актёра кино сериалов, артиста рекламы и дубляжа Михаила Демчука.
Брат Владимир умершего артиста рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая осложнялась избыточным весом Михаила. В последние дни жизни Демчук чествовал себя отлично, был бодрым и излучал позитив — не было никаких предпосылок к трагическому происшествию.

За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».

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#кино
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#сердце
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Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции
29 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/ AnnaStills

Госдума приняла три закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.
Теперь в России будет действовать уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции. Преступников будут лишать свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если правонарушители действовали в составе организованной группы или являлись должностными лицами, то денежный штраф увеличится до миллиона рублей с лишением свободы от пяти до десяти лет. Если нелегальная миграция привела к тяжким преступлениям, то в тюрьме придётся пробыть от восьми до пятнадцати лет и заплатить от трёх до пяти миллионов.

В новых законах также указано то, что власти смогут блокировать ресурсы, которые рекламируют услуги нелегальной миграции. По решению генерального прокурора или его заместителей Роскомнадзор будет осуществлять блокировку веб-сайтов.

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#штраф
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#услуги
#роскомнадзор
#госдума
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Песни SHAMAN появились в школьной программе
Песни SHAMAN попали в кольную программу по музыке в Чите
29 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/DGLimages

Творчество популярного российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попало в школьную программу по музыке. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение приняли власти Читы. Изучают песни SHAMAN наряду с классической музыкой ученики местных школ седьмых и восьмых классов. Они разбирают композицию «Я русский» и исполняют песни пева хором на занятиях по музыке.

Кроме того, в школьную программу были включены патриотические песни Олега Газманова и группы «Любэ».

Учитель музыки одной из школ Читы Татьяна Ларионова рассказала, что на уроках школьники изучают историю страны, музыку и жанры. Дети воспитываются на произведениях Глинки, Чайковского и других классиков. Однако привлекать внимание молодёжи нужно и современными исполнителями, это становится мостом между прошлым и настоящим.

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#shaman
#дети
#уроки
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В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
29 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Svet Ivan

В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михуилу Глинке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на депутата Киевского городского совета Людмилу Ковалевскую.
Отмечается, что рабочая группа по декоммунизации поддержала решения о демонтаже с переносом памятника национального значения Михаилу Глинке из Городского сада на хранение, демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и демонтаже памятника Анне Ахматовой в Городском саду.

Напомним, что в 2015 году на Украине приняли так называемый закон о декоммунизации. После этого начался демонтаж памятников, связанных с историей СССР, и переименование улиц.

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