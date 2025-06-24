Инспекторы ДПС спасли медведя от панической атаки на трассе
Медведь запаниковал на трассе в Ленобласти, когда попал в колючую проволоку
На трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти дикий медведь запаниковал, выбежав из леса в поисках еды, но не смог вернуться из-за колючей проволоки.
Как сообщает Mash на Мойке, мимо проезжали инспекторы ДПС.
Оценив ситуацию, правоохранители не растерялись и осторожно сопроводили напуганного зверя до разрыва в сетке, через который медведь смог благополучно вернуться в лес, чтобы отойти от пережитого стресса.
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