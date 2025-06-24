Инспекторы ДПС спасли медведя от панической атаки на трассе

24 июня 2025, 12:32

Медведь запаниковал на трассе в Ленобласти, когда попал в колючую проволоку

Фото: iStock / Warren A Metcalf

На трассе в Лодейнопольском районе Ленобласти дикий медведь запаниковал, выбежав из леса в поисках еды, но не смог вернуться из-за колючей проволоки.