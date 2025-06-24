Рекламная компания пытается взыскать с ФК «Химки» 4,3 млн рублей
17 июня ООО «Интеллидженс» подало иск на ФК «Химки» в Арбитражный суд столицы на четыре миллиона 274 тысячи рублей из-за нарушения условий договора со стороны клуба. Об этом сообщает «Постньюс».
«Причиной послужило нарушение условий договора со стороны подмосковной команды. Детали иска не раскрываются», — сообщает издание.
Напомним, 4 июня текущего года ФК «Химки» запустил процедуру банкротства. С начала года на клуб уже подали семь исков на сумму свыше 27 млн рублей.
16 июня ФССП открыла в отношении подмосковного клуба исполнительное производство в размере 446 млн 826 тыс. руб. На сегодняшний день общий долг ФК «Химки» составляет более 850 млн рублей.