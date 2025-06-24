Рекламная компания пытается взыскать с ФК «Химки» 4,3 млн рублей

24 июня 2025, 12:08

Фото: iStock/Zolnierek

17 июня ООО «Интеллидженс» подало иск на ФК «Химки» в Арбитражный суд столицы на четыре миллиона 274 тысячи рублей из-за нарушения условий договора со стороны клуба. Об этом сообщает «Постньюс».







«Причиной послужило нарушение условий договора со стороны подмосковной команды. Детали иска не раскрываются», — сообщает издание.