Мясников: врачи пробовали мочу пациентов на вкус, чтобы определить диабет

24 июня 2025, 11:47

Врач Александр Мясников рассказал, что врачи определяли диабет, дегустируя мочу

Александр Мясников ( РИА Новости / Владимир Песня )

Известный врач и телеведущий Александр Мясников, сделал неожиданное признание в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он рассказал, что раньше врачи использовали весьма специфический метод диагностики: пробовали мочу пациентов на вкус.