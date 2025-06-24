Мясников: врачи пробовали мочу пациентов на вкус, чтобы определить диабет
Известный врач и телеведущий Александр Мясников, сделал неожиданное признание в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он рассказал, что раньше врачи использовали весьма специфический метод диагностики: пробовали мочу пациентов на вкус.
По словам Мясникова, такой метод применялся для выявления сахарного диабета, так как моча больных этим недугом может быть сладкой. Доктор даже назвал это «святым делом», отметив, что ему, пожалуй, не хотелось бы быть врачом в те времена.
При этом специалист подчеркнул, что определять диабет по сладкому вкусу во рту – совершенно неприемлемо и даже назвал это «преступлением против себя».
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