Россияне могут остаться без связи в Египте из-за нового закона

24 июня 2025, 12:03

SHOT: налог на смартфон в Египте составляет 38% от стоимости устройства

Фото: iStock/thamyrissalgueiro

В апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней, в том числе телефоны, принадлежащие туристам, сообщает телеграм-канал SHOT.