Россияне могут остаться без связи в Египте из-за нового закона
В апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней, в том числе телефоны, принадлежащие туристам, сообщает телеграм-канал SHOT.
Избежать блокировки можно, если заплатить налог — 38% от стоимости смартфона, в противном случае человек останется без связи. Например, за Samsung Galaxy S24 Ultra придётся заплатить 250 долларов. Для россиян местные власти сделали исключение и разрешают провезти один смартфон бесплатно, но на второй уже действует налог.
По данным SHOT, без связи остаются те, кто не в первый раз за год приезжает в Египет и имеет местную сим-карту, да и в целом многие не знают этого закона.
Как рассказали туристы, на устройствах с двумя сим-картами один из слотов блокируется сразу же, если не заплатить налог.
Впрочем, среди тех, кто находится на отдыхе в первый раз и недолго, также нашлись те, кто остался без связи. Одна из отдыхающих рассказала, что её смартфон заблокировали через три дня после прилёта в Египет.
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