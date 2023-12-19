На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП

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В Приморско-Ахтарске заключили под стражу полицейского, который устроил смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации прокуратуры Краснодарского края, 17 декабря 35-летний инспектор ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля, превысил скорость и врезался в машину, которая поворачивала налево. Отмечается, что в момент аварии арестованный находился не при исполнении должностных обязанностей.
В результате столкновения, водитель сворачивающего влево автомобиля скончался.
В отношении инспектора возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Суд поместил его в следственный изолятор на два месяца.
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Евгения Парфентьева