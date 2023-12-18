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В Подмосковье 19-летний парень на спор ударил сотрудника ДПС

18 декабря 2023, 10:21
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, старший инспектор ДПС вместе с напарником несли службу на маршруте патрулирования. В какой-то момент к ним обратился молодой человек, якобы за помощью. Он начал объяснять свою проблему о резко нанес сильный удар прямо в лицо одного сотрудника полиции. Парня сразу же задержали.

По словам задержанного, он поспорил с товарищем, что подойдет к полицейскому и ударит его. Молодого человека доставили в отдел полиции, а пострадавшего сотрудника ДПС – в больницу. У него диагностировал ушиб части лица. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулигану может грозить до 10 лет лишения свободы.

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В Москве одиннадцатиклассник расстрелял азербайджанца, оскорбившего его мать
В Москве одиннадцатиклассник расстрелял мужчину, оскорбившего его мать
18 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/Motortion

В Москве одиннадцатиклассник расстрелял из травматического пистолета мужчину, который оскорблял его маму. Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье жители дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино услышали стрельбу и сразу вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники увидели 38-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ранениями головы. Его оперативно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Стрелявшим оказался 17-летний молодой человек. Его быстро задержали. По словам парня, у его матери с пострадавшим возник конфликт, в ходе которого он начал оскорблять родительницу. Тогда сын решил заступиться за мать и шесть раз выстрелил обидчику в голову из травматического пистолета. Оружие он взял у дяди из сейфа, так как знал, где хранится ключ.
 
У пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

На молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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На Алтае ребенка увезли на машине скорой помощи после шоу мыльных пузырей
В Барнауле после шоу мыльных пузырей ребенка увезли на сокрой с ожогом
18 декабря 2023, 10:29

Фото: istock / sudok1

В городе Барнауле Алтайского края ребенок травмировал руку во время шоу мыльных пузырей. Об этом рассказала мама пострадавшего сообществу «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам матери, ребенка заинтересовала установленная на полу подсветка, которая оказалось металлогалогенной лампой. Ребенок коснулся нагретого светильника.

Женщина обратилась к сотрудникам за аптечкой, но там каких-либо препаратов от ожогов там не нашли.

После случившегося мальчика забрала карета скорой помощи. Женщина также приложила справку из детской областной поликлиники, в которой указано, что мальчик получил ожог четырех пальцев.

До этого стало известно, что упавших в яму с кипятком подростков поместили в палату интенсивной терапии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ожоги
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В Оренбургской области мигрант избил подростка
В оренбуржском городе Бузулук мигрант избил подростка и попал на видео
18 декабря 2023, 10:00

Фото: istock / mrohana

В Бузулуке (Оренбургская область) мигрант избил школьника. Об этом сообщает издание «Урал56.ру».

Инцидент снял очевидец и загрузил ролик в Сеть, что вызвало широкий общественный резонанс. Нападение произошло около общежития лесного техникума в Бузулуке. На кадрах мужчина несколько раз бьет подростка руками, а потом начинает пинать его. 

Окружающие люди наблюдают, не пытаясь разнять драку. Позже противостояние удалось остановить. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт в ноябре прошлого года., но запись опубликовали только 17 декабря. 

Причиной драки издание считает бытовой спор. Никто из участников драки в полицию и больницу не обращался.

Ранее сообщалось, что под Калининградом бомж притворился киллером, выманив у женщины деньги за отказ от исполнения заказа на убийство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мигрант
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#драка
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В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт по заказу Украины
ФСБ: в Ижевске задержали мужчину за подготовку теракта по заказу Украины
18 декабря 2023, 09:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Отмечается, что у мужчины изъяли составляющие для изготовления взрывного устройства и средства связи, в которых содержится переписка с украинскими координаторами. 

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта и об участии в деятельности террористической организации. 

Ранее сообщалось, что в Волгограде суд вынес решения по делу пятерых военных, которые дали взятки командиру батальона для уклонения от повторного участия в спецоперации на Украине.  

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#теракт
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#уголовное
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В Краснодаре неизвестный расстрелял двух строителей за неправильно вырытую траншею
Shot: Строителя застрелили за «неправильно» вырытую траншею в Краснодаре
18 декабря 2023, 09:15

Фото: istock / goncharovaia

В Краснодаре застрелили строителя за «неправильно» вырытую траншею. Его напарник госпитализирован с ранением.
Как сообщает телеграм-канал SHOT,  вечером 17 декабря неизвестный мужчина с криками ворвался в вагончик сотрудников строительной компании «Сокол», который находится на улице Боннской. Он стал предъявлять претензии по поводу траншеи, которая по его мнению вырыта неправильно и не там где нужно. Во время потасовки он достал оружие, выстрелил в двоих человек и крылся. 

В результате выстрела в голову 61-летний мужчина скончался, его 52-летний коллега получил пулю в ногу и выжил, его госпитализировали. Погибший и раненый являются гражданами России. По словам пострадавшего, убийцу он не знал.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли с места патроны и гильзы 12 калибра, сейчас нападавшего разыскивают.


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КНДР запустила ракету в Японское море
Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море
18 декабря 2023, 09:00

Фото: istock / Alexyz3d

Северокорейское государство запустило баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об это информирует агентство Рёнхап, ссылаясь на Министерство обороны Южной Кореи.
Служба морской безопасности Японии сделала предположение, что боевой снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны государства. Как сообщает NHK, высота полета превысила 6 тысяч километров. В Сеуле установили, что ракета была выпущена под вертикальным углом, дальность полета составила тысячу километров.

Власти Японии созвали совет нацбезопасности.

До этого сообщалось, что Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу  Мацуно объявил о своем уходе в отставку. Причиной этому стал скандал с ошибками в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#снаряд
#ракета
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#япония
#кндр
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Топ-менеджер превратил свою помощницу в секс-рабыню
Mercury News: в США бывший топ-менеджер сделал свою помощницу секс-рабыней
18 декабря 2023, 08:16

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Бывшего топ-менеджера американской ИТ-компании обвинили в том, что он сделал свою помощницу секс-рабыней. Об этом сообщает газета The Mercury News.
В октябре из компании Tradeshift уводили исполнительного  директора Кристиана Лэннга. Позже на него подала в суд бывшая помощница за то, что мужчина заставил ее подписать «контракт рабыни» и несколько месяцев насиловал ее. 

В контракте указывалось, что помощнице нужно заниматься сексом с начальником, одевать женственную одежду, носить ошейник и следить за весом. Девушке даже приходилось каждую неделю взвешиваться, а Лэннг вносил информацию в свою таблицу. 

Договор предусматривает, что рабыня всегда готова к сексу и не имеет права отказывать. 

В иске отмечается, что девушке пришлось потратить сотни тысяч долларов на медицинскую и психиатрическую помощь, чтобы справится с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

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#суд
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#компании
#мужчина
#контракт
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В Волгограде осудили пятерых военных за взятку от участия в СВО
18 декабря 2023, 07:03

Фото: istock / Zolnierek

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение по делу пятерых военных, которые с целью уклонения от повторного участия в спецоперации дали взятки командиру батальона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
 
Двое мужчин получили штраф в размере от 100 тысяч до 750 тысяч рублей. Еще двоим, помимо денежных санкций, назначили условные сроки. Один из них получил самое строгое наказание — 2 года колонии общего режима и штраф в 750 тысяч рублей, что составляет пятикратный размер взятки. Решение суда было подтверждено апелляционной коллегией.

Командир, который обвиняется в получении взяток, сотрудничал со следствием, потому информации о заведении уголовное дела в его отношении отсутствует. 

Ранее сообщалось, что уа Украине суд арестовал депутата Батрина, который подорвал гранаты в Закарпатье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#штраф
#наказание
#военные
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В Новосибирске рыбак спас девушку, провалившуюся под лёд Оби
18 декабря 2023, 05:22

Фото: iStock/FotoDuets

В Новосибирске рыбак спас девушку, которая провалилась под лед реки Оби. Об этом сообщается в Телеграм-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
В воскресенье, 17 декабря, в МАСС позвонил мужчина и рассказал, что видит, как по льду Оби, в районе, где находится промоина, двигается девушка. Пока спасатели добирались до места происшествия, девушка провалилась под лёд и оказалась в воде.

Отмечается, что восемнадцатилетнюю сибирячку спас рыбак. Он эвакуировал пострадавшую из промоины на сани и транспортировал к берегу.

К тому времени на место инциденты прибыли спасатели. Они оказали девушке первую помощь и передали медикам скорой помощи.

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