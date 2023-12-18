В Подмосковье 19-летний парень на спор ударил сотрудника ДПС

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В Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По словам задержанного, он поспорил с товарищем, что подойдет к полицейскому и ударит его. Молодого человека доставили в отдел полиции, а пострадавшего сотрудника ДПС – в больницу. У него диагностировал ушиб части лица. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулигану может грозить до 10 лет лишения свободы.
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