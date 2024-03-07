Камеры «Безопасный регион» выявили свыше 16 тысяч дефектов в содержании территорий

Фото: ГУСТ МО
Свыше 16 тысяч дефектов в содержании, зафиксированных камерами «Безопасный регион», устранили в течение зимы. Об этом сообщила пресс-служба главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Инспекторы при помощи камер «Безопасный регион» смогли отследить более 16 тысяч нарушений в работе коммунальных организаций.
Также было устранено порядка 80 граффити на фасадах жилых домов и зданий.
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«За зиму сотрудники коммунального хозяйства устранили 16 332 дефекта, которые попались в объективы камер «Безопасный регион». Снегопады не один раз приходили в область, поэтому большая часть замечаний касалась уборки дорожек, проездов во дворах, парковок и других элементов от снега — здесь отработали более 1,7 тысяч недочетов. За контейнерными площадками наблюдаем круглый год, специалисты убрали более 140 навалов, приведя прилегающие зоны в порядок», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева