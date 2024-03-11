В Подмосковье управляющие компании покрасили стены в 700 подъездах

Фото: ГУСТ МО
«Стены и потолки обновлены»: УК провели покрасочные работы в более 700 подъездах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Косметический ремонт стен позволяет защитить поверхность от износа, пятен и загрязнений,а также продлевает срок службы.
Стоит отметить, что в случаях если краска потрескалась и износилась, то жители могут обращаться с заявками для восстановления в управляющие компании или через портал ЕДС МО.
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«Управляющие компании с начала года отработали 723 задачи по восстановлению надлежащего вида стен и потолков в подъездах МКД. Наибольшее количество выполненных задач закрыто в городском округе Красногорск. Места общего пользования обновили на улице Карбышева в доме №3, на улице Ленина в доме №30А, а также в деревнях Козино и Путилково», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева