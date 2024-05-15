Инспекторы проверили ход строительства детсада в красногорском ЖК «Лесобережный»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детский сад, рассчитанный на 315 воспитанников, начали строить в феврале текущего года на территории ЖК «Лесобережный» в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск, ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время на объекте готов котлован, фундамент, а также вертикальный конструкции подземной части постройки. Общая строительная готовность будущего детского сада составляет 12%», — говорится в сообщении.Согласно плану, в трёхэтажном детском саду общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров размесятся групповые помещения, спальни, гардеробные, музыкальный и физкультурный залы, столовая с кухней, медблок, кабинеты психолога и логопеда, а также кабинет для развивающих игр. На прилегающей территории предусмотрен сад, где дети смогут сами сажать цветы.
Строительство должно быть завершено во втором квартале 2025 года.
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Лев Каштанов