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Инспекторы проверили ход строительства детсада в красногорском ЖК «Лесобережный»

15 мая 2024, 13:59
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Детский сад, рассчитанный на 315 воспитанников, начали строить в феврале текущего года на территории ЖК «Лесобережный» в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск, ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время на объекте готов котлован, фундамент, а также вертикальный конструкции подземной части постройки. Общая строительная готовность будущего детского сада составляет 12%», — говорится в сообщении.
Согласно плану, в трёхэтажном детском саду общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров размесятся групповые помещения, спальни, гардеробные, музыкальный и физкультурный залы, столовая с кухней, медблок, кабинеты психолога и логопеда, а также кабинет для развивающих игр. На прилегающей территории предусмотрен сад, где дети смогут сами сажать цветы.



Строительство должно быть завершено во втором квартале 2025 года.

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#детский сад
#красногорск
#главгосстройнадзор мо
#детсад
Подмосковью передали девять участков земли для строительства дорог
15 мая 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять земельных участков передали из федеральной собственности в собственность Московской области для строительства нескольких автодорог, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«С начала года для реализации дорожных проектов мы приняли на баланс из федеральной собственности в областную в общей сложности около двух с половиной гектаров», — отметила глава областного Минимущества Наталья Адигамова.
В частности, земли были переданы для строительства участка автодороги МКАД — Котельники — Егорьевское шоссе, сети дорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», путепровода через трассу А-106 «Рублёво-Успенское шоссе» и реализации ряда других проектов.

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#строительство
#дороги
#минимущества
#наталья адигамова
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Андрей Воробьёв провёл совещание по вопросам контроля предоставлениия жилья детям-сиротам
15 мая 2024, 14:49

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В начале встречи губернатор поблагодарил руководство служб за усиленное и эффективное несение службы в майские праздники.

«Сегодня у нас традиционная встреча с правоохранительным блоком. В повестке вопросы миграции, несанкционированной торговли. Я предлагаю обсудить все, что касается соблюдения законодательства в части экологии. Также уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам. В этом году сертификаты получат уже 87% сирот — 666 из 762 человек, которых будут обеспечены жильем. Благодаря нововведению в виде сертификатов были снижены риски получения жилья в рамках аукциона », — подчеркнул губернатор.

В сфере ЖКХ запланированная модернизация затронет порядка 5,4 млн жителей Подмосковья. За 2024 год в порядок будут приведены 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км сетей — по регпрограмме и 9 котельных и 4 км сетей — с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

«74 котельных, ЦТП и 25 км теплосетей модернизируем в рамках концессий. Все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год», — поделились в пресс-службе.

Для мониторинга и пресечения пожароопасной обстановки в лесах Московской области были увеличены штрафы и контроль через систему «Безопасный регион».

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В Госдуму внесли законопроект о проверках загранпаспортов из-за гостайны
15 мая 2024, 14:25

Фото: iStock/yanik88

В Госдуму 15 мая внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, которые владеют государственной тайной. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Данный законопроект позволит руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах у тех, кто обладает секретной информацией. В пояснительной записке утверждается, что это поможет решить проблему несанкционированных выездов таких граждан.

Если россиянин не получил такого разрешения, но покинул пределы страны, то это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. Санкцией за нарушение установленных норм станет признание паспорта недействительным.

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#паспорт
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На юге Подмосковья заметили краснокнижных хищных птиц
15 мая 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Новые места гнездования краснокнижного лугового луня обнаружили специалисты на территории городских округов Серебряные Пруды, Зарайск и Коломна, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Луговой лунь — хищная птица из семейства ястребиных. Она занесена в Красную книгу Московской области. В регионе численность представителей этого вида за последнее десятилетие сократилась из-за уничтожения мест их обитания и гнездования, а именно из-за распашки полей и весенних палов травы. Но недавние находки дают надежду на то, что у этих уникальных птиц есть будущее на территории нашего региона», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Луговой лунь — перелётная птица, в места гнездования он возвращается в начале-середине весны. Птицы этого вида встречаются в более чем 20 округах Московской области. Недавние находки были сделаны в природных заказниках «Карасевская лесная дача» в Коломне и «Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины реки Осетрик» в Зарайске, а также на территории памятника природы «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» в Серебряных Прудах.

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В Коломне в июне завершат реконструкцию цементного завода
15 мая 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора московской области

Реконструкцию цементного завода в Коломне завершат в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сотрудники ведомства провели проверку хода реконструкции цеха помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)»

«Модернизация предприятия позволит до минимума снизить вредное воздействие на окружающую среду и выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить производительность труда и качество самой продукции — сухих цементных смесей. К работам по реконструкции приступили в марте 2024 года. На сегодня стройготовность составляет 95%. Ведутся работы по пуско-наладке технологического оборудования», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности реконструкция проводится на площади свыше 5,8 тысяч квадратных метров.

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#главгосстройнадзор мо
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В Счётной палате объявили о завершении моратория на проверку IT-компаний
Ковальчук: необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации
15 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Мораторий на проверку IT-компаний в России завершился, теперь следует проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Борис Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Ковальчука, цифровизация является важнейшим направлением в деятельности Счётной палаты, однако первостепенной задачей является ценообразование.

Он подчеркнул, что сейчас в России завершился мораторий на проверку IT-компаний, поэтому теперь органы власти могут приступить к проверке ценообразования.

Ковальчук объяснил, что введение моратория было обусловлено необходимостью поддержки разработчиков. Однако теперь важно рассмотреть образование цен, которое происходит по пути от вендора через посредника к интегратору. И нередки ситуации, когда заказчик не может определить, кто победил, поскольку это происходит внизу, в виде договорённости вендоров и интеграторов.

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#россия
#цены
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В Красногорске прошло обсуждения проекта в северной части города
15 мая 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Заместитель Главы городского округа Красногорск Илья Борщёв отметил,что реализация проекта предусматривает развитие территории с учетом всех особенностей природного ландшафта. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
В Красногорске проходят общественные обсуждения, в рамках которых можно внести предложения и замечания в части проекта внесения изменений в генплан по территории в северной части города.

«Предполагается, что немногим более половины территории займет жилая застройка. На остальной части планируется размещение детского сада, школы, поликлиники, спортивной инфраструктуры. Кроме того, в жилой застройке разместят пункт полиции, отделение связи и МФЦ. Природная зона также получит развитие в виде благоустроенной набережной, зоны отдыха, горнолыжного комплекса, трассы для соутюбинга. Летом трасса также будет использоваться, но уже под маутинбайк, тюбинг или родельбан», – поделился гзамлавы Красногорска Илья Борщёв.

В рамках таких обсуждений жители могут высказать своё мнение о представленном проекте

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#красногорск
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В Мытищах начался монтаж фундаментной плиты детсада на 225 мест
15 мая 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, возводят в микрорайоне Метровагонмаш в Мытищах, в настоящее время на объекте ведётся строительство фундамента, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас завершена разработка грунта до проектных отметок и устройство котлована, начался монтаж фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.
По проекту, общая площадь трёхэтажного детского сада составит 4,5 тыс. квадратных метров, там оборудуют помещения для девяти групп по 25 человек в каждой с игровыми, спальнями, гардеробными, столовой с кухней и медпунктом. В групповых ячейках, расположенных на первом этаже, предусмотрены тёплые полы. Кроме того, в здании будут залы для занятий физкультурой и музыкой. А на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха с теневыми навесами.

Завершить строительство детского сада планируется в четвёртом квартале будущего года.

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#мытищи
#строительство
#детский сад
#детсад
#главгосстройнадзор мо
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В Жуковке озеленили сквер у памятника погибшим землякам
15 мая 2024, 13:45

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В деревне Жуковка в сквере у памятника-обелиска погибшим землякам завершены работы по озеленению. Там также установили лавочки из дуба и флагштоки, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа. Обновлённый сквер осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов.
«С наступлением тёплой погоды высадили многолетние цветы и более 200 кустарников. Также до конца весны подрядная организация смонтирует перед обелиском информационные стенды. Основания для них уже готовы. По результатам благоустройства удалось выполнить две задачи – сохранить традиции, концепцию места памяти и в то же время создать современное, уютное пространство для тихого отдыха», – сказал Иванов.
Как отметили в администрации, основные работы по благоустройству сквера у выполнили ещё в конце прошлого года. Они велись в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Стелу памятника отремонтировали и облицевали гранитными плитами, защитили от осадков и разрушения металлическими колпаками, обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили газон. Кроме того, на объекте смонтировали систему видеонаблюдения.

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#московская область
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