В Мытищах достроили детсад на 250 мест и введут в эксплуатацию в июне

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
В Мытищах завершили строительство детского сада на улице Колпакова, готового принять 250 воспитанников. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Все основные строительные работы уже завершены. Внутри здания идут пусконаладочные работы, там устанавливают мебель. На финальной стадии благоустройство прилегающей территории», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Ввести объект в эксплуатацию планируют в июне.
В трёхэтажном здании площадью 3,5 тыс. кв. м разместили групповые ячейки с игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, буфетами и санузлами, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога.
По словам Купецкой, долгожданное дошкольное учреждение возведено по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Лора Луганская