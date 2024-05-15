В Мытищах начался монтаж фундаментной плиты детсада на 225 мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, возводят в микрорайоне Метровагонмаш в Мытищах, в настоящее время на объекте ведётся строительство фундамента, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас завершена разработка грунта до проектных отметок и устройство котлована, начался монтаж фундаментной плиты», — отмечается в сообщении.По проекту, общая площадь трёхэтажного детского сада составит 4,5 тыс. квадратных метров, там оборудуют помещения для девяти групп по 25 человек в каждой с игровыми, спальнями, гардеробными, столовой с кухней и медпунктом. В групповых ячейках, расположенных на первом этаже, предусмотрены тёплые полы. Кроме того, в здании будут залы для занятий физкультурой и музыкой. А на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха с теневыми навесами.
Завершить строительство детского сада планируется в четвёртом квартале будущего года.
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Лев Каштанов