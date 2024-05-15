В Солнечногорске ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Многоэтажная новостройка со 147 квартирами для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь пятисекционного здания составляет более 3,7 тыс. квадратных метров, дом возведён в рамках регионального программы по национальному проекту «Жильё и городская среда», — отмечается в сообщении.Квартиры будут переданы жильца с внутренней отделкой, установленной сантехникой и электроплитами. В помещениях также смонтированы пожарные сигнализации.
Сейчас продолжается работы по благоустройству прилегающей территории, там установят спортивные и игровые площадки, обустроят зоны отдыха.
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Лев Каштанов