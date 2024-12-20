Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Инспекторский состав Минчистоты будет носить новую форму. Её презентовали на итоговой встрече инспекторского и руководящего состава министерства в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Для сотрудников и сотрудниц ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды. Познакомиться с новыми образцами формы, эмблемой, цветовой гаммой, погонами и шевронами можно было с помощью интерактивных панелей. На выставке в ДПМО было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что комплектами одежды с обновлённым дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат в следующем году.
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Лора Луганская