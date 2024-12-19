Оператор Ногинского кластера установил на контейнерных площадках более 200 баков

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше 200 новых баков для мусора установил на контейнерных площадках Московской области региональный оператор по обращению с отходами Ногинского кластера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты компании — регионального оператора Ногинского кластера недавно установили 208 современных мусорных баков объёмом 1,1 кубометра вместо вышедших из эксплуатации. Работы проведены по заявкам жителей, а также в соответствии с планом-графиком, составленным по итогам мониторинга бункерно-контейнерного парка», — говорится в сообщении.Все новые баки соответствуют нормативам, оборудованы крышками, чтобы мусор не разлетался, а также колёсами для удобства транспортировки.
Ногинский региональный оператор обслуживает 12 муниципалитетов, в которых находится около 3 тысяч контейнерных площадок.
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