Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя в непогоду дома и во дворе

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Снег, метель и сильный ветер представляют серьёзную опасность для человека, даже когда он находится дома или во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Непогода может вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений; падание деревьев; затруднить движение автотранспорта; повредить опоры линий связи и электропередачи.
Там дали рекомендации и тем, кто находится во дворе.
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«Если вы дома, закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Для аварийного освещения подготовьте фонари или свечи. Уберите вещи со двора и балконов в дом или в подвал. Не пользуйтесь лифтами, так как электричество могут внезапно выключить. Из лёгких построек перейдите в прочные здания», – посоветовали в министерстве.
Там дали рекомендации и тем, кто находится во дворе.
«Не передвигайтесь рядом со зданиями и деревьями, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и других источников опасности», – сказали в ведомстве. Кроме того, следует позаботиться об автомобиле. Его лучше поставить в гараж, а если его нет, припарковать подальше от деревьев.Читайте также:
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Лора Луганская